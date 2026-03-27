슈퍼모델 김효진·이선진, ‘소아암 어린이돕기’ 마음 나눈다…심성도 ‘슈퍼’

김효진 슈퍼모델 골프단 부단장(오른쪽)과 모델 이선진이 27일 강원도 춘천 클럽디 더플레이어스에서 열린 ‘2026 세계비즈앤스포츠월드 소아암 어린이 돕기 VIP초청 자선골프대회’에서 포즈를 취하고 있다. 춘천=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

김효진 슈퍼모델 골프단 부단장과 모델 이선진이 따뜻한 나눔의 정을 나눴다.

세계비즈앤스포츠월드가 주최한 ‘2026 소아암 어린이 돕기 VIP 초청 자선골프대회’가 27일 강원 춘천시 클럽디 더플레이어스에서 열렸다. 이날 행사에는 경제계·체육계·연예계 인사가 참가, 그동안 갈고닦았던 골프 실력을 선보인 것은 물론 소아암 환아를 위한 나눔의 의미를 되새겼다.

김효진 슈퍼모델 골프단 부단장과 모델 이선진은 구력 20년 이상이다. 이선진의 경우 슈퍼모델골프단 창단과 함께 단장을 맡을 정도로 골프에 대한 진심 어린 애정으로 연예계 골프 문화를 선도해왔다.

두 사람은 다양한 자선 골프 대회에 참여해 상금과 모금 활동으로 모아진 금액을 기부하며 필드 위에서 ‘노블레스 오블리주’를 몸소 실천해왔다.

김효진 슈퍼모델 골프단 부단장(오른쪽)과 모델 이선진이 27일 강원도 춘천 클럽디 더플레이어스에서 열린 ‘2026 세계비즈앤스포츠월드 소아암 어린이 돕기 VIP초청 자선골프대회’에서 포즈를 취하고 있다. 춘천=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

세계비즈앤스포츠월드는 2010년 제1회 대회를 시작으로 10년 넘게 소아암 환아 지원을 이어오고 있다. 이번 대회에도 총 22개 조 88명이 참가해 골프를 매개체로 뜻깊은 시간을 함께했다. 대회는 문준식 세계비즈앤스포츠월드 대표이사, 박종욱 전 KT 사장, 남명식 리빙투모로우 사장, 김효진 슈퍼모델 골프단 부단장의 공동 시타로 힘차게 막을 올렸다.

클럽디 더플레이어스는 2013년 개장한 프리미엄 퍼블릭 골프장으로, 169만㎡(52만평) 규모의 27홀 코스로 구성돼 있다. 밸리·레이크·마운틴 세 코스가 각기 다른 지형적 특색을 살려 조성됐다는 점이 돋보인다. 뿐만 아니라, 원시 자연림과 암반 지형을 활용한 설계를 갖춰 중상급 골퍼들에게 도전적인 코스로 알려져 있다.

경기는 밸리·레이크·마운틴 코스에서 18홀 신페리오 방식으로 진행됐다. 임의로 지정된 12개 홀 스코어에 1.5배를 적용한 뒤 코스 파를 뺀 값의 80%를 핸디캡으로 산정해 순위를 가리는 방식이다.

코스 중간에는 소아암 어린이를 돕기 위한 모금함도 마련돼 참가자들의 이목을 사로잡았다. 자발적으로 기부에 동참하며 대회의 취지와 의미를 함께 나눴다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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