“어떤 스타일도 찰떡”…‘줄리엔강♥’ 제이제이, 파격 수영복도 완벽 소화

사진 = 제이제이 SNS 계정

운동 크리에이터 제이제이가 다양한 수영복 스타일을 공개하며 눈길을 끌었다.

제이제이는 27일 자신의 SNS에 “저 5월애 푸켓가요. 수영복 베스트 3골라주세요” 라는 글과 함꼐 영상을 게재했다.

사진 = 제이제이 SNS 계정

공개된 영상에는 다양한 디자인의 수영복을 착용한 제이제이의 모습이 담겼다. 선명한 핫핑크 컬러부터 과감한 컷아웃과 스트랩 디테일이 돋보이는 디자인까지, 각기 다른 분위기의 수영복을 자신만의 스타일로 완벽하게 소화해 눈길을 끈다.

사진 = 제이제이 SNS 계정

제이제이는 포즈와 각도를 자유자재로 활용하며 발랄한 매력부터 시크한 분위기까지 다채로운 매력을 드러냈고, 자연스러운 표정 연출로 영상의 완성도를 높였다. 특히 구릿빛 피부와 탄탄하게 다져진 몸매가 어우러지며 건강하고 자신감 넘치는 아우라를 배가시킨다.

한편 제이제이는 2024년 배우 겸 모델 줄리엔 강과 결혼했으며, 현재 SNS를 통해 팬들과 활발히 소통 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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