‘논란 후 첫 등장’ 이이경, 여의도서 직접 뛴다…‘나는 솔로런’ 참석

배우 이이경배우 이이경. 사진 = 뉴시스

배우 이이경이 ‘나는 SOLO’ 세계관을 접목한 이색 러닝 이벤트에 참여하며 오랜만에 대중 앞에 선다.

오는 5월 9일 서울 여의도에서 SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 SOLO’를 기반으로 한 참여형 러닝 행사 ‘2026 나는 솔로런’이 열린다. 개최된다. 러닝과 예능 콘텐츠를 결합한 새로운 형태의 행사로, 공개 직후부터 큰 관심을 모으고 있다.

‘2026 나는 솔로런’ 포스터. 사진 = ENA

이이경은 모델 송해나와 함께 10km 레이스에 직접 참가한다. 레이스 종료 후에는 현장 무대 프로그램 진행에도 나서며 참가자들과 소통을 이어간다. 여기에 ‘나는 솔로’ 출연진들과 함께 러닝 소감과 근황을 나누는 토크 프로그램까지 예고돼 있어 현장 분위기를 이끌 전망이다.

주최 측은 “‘나는 솔로’ MC와 역대 출연진이 함께 참여하는 만큼 프로그램의 재미를 현장에서 그대로 느낄 수 있을 것”이라며 “러닝과 콘텐츠가 결합된 새로운 형태의 축제를 선보이겠다”고 밝혔다.

이번 행보는 이이경이 사생활 논란 이후 처음으로 대중과 직접 만나는 공식 일정이라는 점에서도 주목된다. 그는 지난해 온라인에서 제기된 논란 이후 여러 방송에서 하차하며 활동이 다소 위축된 바 있다.

한편 ‘2026 나는 솔로런’은 참가자들이 ‘영철’, ‘옥순’, ‘광수’ 등 프로그램 캐릭터 이름이 적힌 배번호를 선택해 레이스에 참여하는 방식으로 진행된다. 다양한 현장 이벤트도 함께 마련돼 예능과 스포츠가 결합된 새로운 축제로 기대를 모은다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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