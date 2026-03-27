이브, 4월17일 ‘NAIL’ 컴백…유럽·미주 투어로 잇는다

가수 이브(Yves)가 트렌디한 음악을 가지고 나온다.

이브는 오는 4월 17일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 네 번째 EP 'NAIL(네일)'을 발매한다. EP를 선보이는 건 지난해 8월 발매한 세 번째 EP 'Soft Error' 이후 약 8개월 만이다. 이브는 그간 월드투어를 비롯해 글로벌 아티스트들과의 꾸준한 협업으로 진화된 음악적 역량을 입증한 만큼, 'NAIL'을 통해 새롭게 선보일 이브표 트렌디한 음악과 퍼포먼스에 이목이 쏠린다.

특히, 이브는 '네일'을 오브제로 삼아, 자신만의 '감각'을 표현하고 기록한다. 떨어지는 순간보다 그 이후가 더 신경 쓰이는 손톱처럼, 끝내 마음에 계속 남아 있는 감정을 좇는다. 이브는 국가, 인종, 성별, 언어를 초월해 하나로 연결되는 감각의 순간을 포착해 공유할 예정이다.

EP 발매 소식과 함께 이브는 공식 SNS를 통해 'NAIL'의 티저를 깜짝 공개했다. 영상에는 이브가 클럽을 빠져나와 어디론가 걸어가고 있다. 그루비한 움직임으로 리듬을 타는 모습에서 이브가 'NAIL'로 펼쳐낼 이야기에 대한 궁금증을 고조시켰다.

한편, 이브의 네 번째 EP 'NAIL'은 오는 4월 17일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 이브는 EP 발매와 함께 4월 유럽을 시작으로 5~6월 미주를 순회하는 월드투어를 순차 개최하며 쉼 없는 음악 행보를 전개할 계획이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]