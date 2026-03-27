소수빈, 26일 새 싱글 앨범 발표 “일상 속 사랑 담았다”

가수 소수빈이 7개월 만에 신곡으로 돌아왔다.

소수빈의 새 싱글 ‘every!(에브리!)’가 지난 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매됐다.

이번 곡은 지난해 12월 단독공연 <So Soo with>에서 데모 버전으로 선공개돼 기대를 모은 바 있으며, 약 3개월 만에 정식 음원으로 공개되며 팬들의 기대를 높이고 있다.

‘every!(에브리!)’는 반복되는 일상 속에서 자연스럽게 느껴지는 사랑의 감정을 그려낸 곡이다. 무심코 지나치는 하루의 장면들 속에서도 떠오르는 ‘너’의 존재를 통해, 평범한 순간들이 특별해지는 과정을 담아냈다.

특히 ‘every’가 반복되는 가사 구조는 언제 어디서나 함께하고 싶은 마음을 직관적으로 표현하며 곡의 몰입도를 높인다. 일상적인 언어로 풀어낸 가사는 누구나 공감할 수 있는 감정을 담아내며 리스너들의 감성을 자극할 전망이다.

곡의 전반에 흐르는 기타 리프와 스트링 사운드는 봄을 연상시키는 따뜻한 분위기를 자아내며, 소수빈 특유의 감미로운 보컬과 어우러져 잔잔한 여운을 남긴다.

이번 싱글은 소수빈의 한층 깊어진 감성과 섬세한 표현력이 돋보이는 곡으로, 기존 팬층은 물론 새로운 리스너들에게도 폭넓은 공감을 이끌어낼 것으로 기대를 모은다.

또한 소수빈은 이번 신곡을 통해 담백하면서도 진정성 있는 보컬을 기반으로 자신만의 음악적 스펙트럼을 확장하며, 발라드 장르에서도 존재감을 드러내고 있다.

소수빈은 감미로운 음색의 보컬은 물론 작사, 작곡까지 소화하는 올라운더 싱어송라이터로, ‘싱어게인3’에서 준우승을 차지하며 음악성을 인정받았다. 지난해 8월 싱글 ‘언젠가는 다시 마주치게 되는 것들’을 발매하며 꾸준한 활동을 이어가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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