튜넥스, 7인조 완전체 탄생기 공개…新 케미 맛집 탄생

신인 보이그룹 TUNEXX(튜넥스)가 완전체 결성 서사로 탄탄한 팀워크를 입증했다.

튜넥스(동규, 인후, 타이라, 성준, 제온, 시환, 아틱)는 지난 26일 공식 유튜브 채널에 자체 리얼리티 콘텐츠 '난生처음 : TUNEXX의 첫 순간 시리즈'의 5화 'TUNEXX' 에피소드를 공개했다.

'난生처음' 5화에서는 튜넥스에 마지막 멤버로 합류한 인후의 환영식이 그려졌다. 본격적인 환영식에 앞서 인후는 "처음에는 부담감과 책임감이 있었지만, 멤버들이 예뻐해주고 도와줘서 잘 적응할 수 있었다. 친구들에게 많은 에너지를 받고 있다. 열심히 노력해서 팀의 자랑이 되겠다"라고 각오를 밝혔다. 자연스럽게 녹아든 7인조 완전체 튜넥스의 연습 현장도 눈길을 사로잡았다.

한강으로 향한 동규, 타이라, 성준, 제온, 시환, 아틱은 인후를 위한 영상 편지와 함께 깜짝 카메라를 준비했다. 멤버들은 "복덩이가 굴러들어왔다. 좋은 팀으로 성장하자"라며 진심어린 격려를 전했고, 뭉클한 인후 앞에 깜짝 등장해 놀라움까지 선사했다. 동규는 "찰나에 본 인후의 표정이 너무 행복해 보였다"라고 말해 튜넥스의 돈독한 우애를 실감하게 했다.

이어 동규, 인후, 시환은 멤버들을 대표해 한강 나들이에 빼놓을 수 없는 간식을 사러 갔다. 한강 라면은 물론, 멤버별 최애 간식까지 준비하는 튜넥스의 우정이 훈훈함을 자아냈다. 멤버들은 데뷔를 앞두고 즐거운 시간을 나누면서 앞으로의 목표를 소망하기도 했다. 타이라는 "전용기를 타고 전 세계 팬들을 만나러 가고 싶다"라고 밝혔고, 인후는 "각자 솔로앨범을 낼 수 있을 만큼 영향력이 커졌으면 좋겠다"라고 말했다. 또, '난生처음'을 통해 이루고 싶은 외국 시장, 해외 아르바이트, 가게 운영, 팬 초대 이벤트 등 다양한 위시 리스트도 전했다.

한편, 튜넥스는 지난 3일 첫 번째 미니앨범 'SET BY US ONLY(셋 바이 어스 온리)'를 발매하고 성공적으로 데뷔했다. 타이틀곡 '내가 살아있다는 증거' 활동을 통해 자유롭고 대담한 정체성을 드러내며 글로벌 K-POP 팬들에게 강렬한 첫 인상을 남겼다.

데뷔 활동을 성공적으로 마무리한 튜넥스는 계속해서 국내외 팬 이벤트를 비롯한 다양한 활동과 콘텐츠로 팬들과 만날 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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