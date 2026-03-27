카카오엔터테인먼트(공동대표 고정희 장윤중)의 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 ‘베리즈(Berriz)’가 프로 야구 삼성 라이온즈 팬들에 온·오프라인을 연계한 특별한 경험으로, 2026 KBO 시즌의 재미를 한층 풍성하게 확장한다.

베리즈는 삼성 라이온즈의 공식 온라인 스토어에 이어, 다양한 공식 MD를 만날 수 있는 ‘라이온즈 팀스토어 오프라인몰(OFFLINE LIONS TEAM STORE by Berriz)’을 오픈했다. 상품 라인업 구성은 물론, 공간 전체에 인테리어 구성 전반에 삼성 라이온즈의 세계관을 녹여낸 것이 특징. 단순한 쇼핑 공간을 넘어 직접 체험하고 교감하는 공간으로 큰 주목을 받고 있다.

새롭게 탈바꿈한 팀스토어는 구단의 상징인 블루 컬러를 중심으로 야구장을 구현한 듯한 구성을 통해시각적 몰입도를 극대화했다. 입구 바닥은 홈 플레이트와 베이스 라인을 형상화해 팬들이 마치 타석에 들어선 듯한 강렬한 브랜드 경험을 선사한다. 매장 내부 또한 내야 다이아몬드 모티브의 동선과 그라운드 인테리어로 경기장의 현장감을 자연스럽게 확장했다. 중앙의 대형 원형 미디어 구조물과 역동적인 선수 그래픽은 푸른 사자 군단의 입체적인 에너지를 전달한다. 이와 함께 IP 협업 테마존, 입체 포토존, 시즌별 팝업존을 구성해 MZ세대부터 가족 단위 팬까지 삼성 라이온즈의 브랜드 서사를 오감으로 경험할 수 있도록 완성했다.

차별화된 굿즈 라인업에 대한 반응도 뜨겁다. 앞서 한정판으로 출시된 '2026 어린이키트'와 '2025 골든글러브 상품'이 완판을 기록한 데 이어, 최근 공개된 ‘왕조 레플리카’ 등 1·2차 MD 라인업 역시 화제를 모으고 있다. ‘왕조 레플리카 유니폼’은 삼성 라이온즈가 KBO 통합 우승을 차지하던 지난 2011년부터 2014년 이른바 ‘푸른 왕조’ 시절의 유니폼을 새롭게 재출시한 것으로, 팬들의 출시 요청이 끊이지 않았던만큼 공개되자마자 높은 인기를 얻고 있다. 현재 레플리카 유니폼, 자켓, 머플러, 볼캡, 야구공 케이스, 팔각 응원봉, 응원 양면타월, 부채, 키링, 머리띠, 폴딩방석, 와펜 등 총 70여 종의 상품을 판매 중이며, 스포츠 굿즈의 틀을 넘어선 베리즈의 기획력으로 새로운 팬 문화에 대한 기대감을 고조시키고 있다.

온·오프라인을 잇는 편의 서비스도 강화한다. 온라인 베리즈샵에서 주문 후 경기장에서 상품을 받는 ‘현장 수령 연계 서비스’를 본격 도입해, 경기 당일 대기 시간을 줄이고 구매 편의성을 높인다는 계획이다. 이후에도 베리즈는 앱을 활용한 디지털 연계 서비스와 팝업 스토어 등 다양한 온·오프라인을 프로모션과 서비스도 기획해 팬덤 서비스를 확장할 계획이다.

카카오엔터테인먼트의 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈(Berriz)는 K팝과 드라마, 예능, 영화, 스포츠까지 다양한 장르의 K컬처를 사랑하는 전 세계 팬들이 함께 모여 소통하는 팬덤들의 놀이터다. 25년 3월 공식 서비스를 시작한 이래 1년여만에 전 세계 202개국의 팬들이 함께하며, 전체 가입자 중 글로벌 팬의 비중이 80%를 기록, 글로벌 팬 플랫폼으로 안정적으로 자리매김하고 있다. 다양한 K컬처 IP 팬 커뮤니티와 팬 스토어 등은 물론, 작품 속 세계관을 학습한 캐릭터와 소통하는 AI페르소나, 팬들의 활동을 일목요연하게 정리해주는 AI댓글리포트 등 차별화된 서비스로 팬덤 경험을 한층 풍성하게 확장하고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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