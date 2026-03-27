‘신곡 D-3’ 레드벨벳 아이린, 팬인 걸 마음껏 표현해도 좋아

레드벨벳 아이린(에스엠엔터테인먼트 소속)의 타이틀곡 ‘Biggest Fan’(비기스트 팬) 뮤직비디오 티저가 공개됐다.

오늘(27일) 0시 유튜브 SMTOWN 채널에서 오픈된 아이린의 정규 1집 타이틀곡 ‘Biggest Fan’ 뮤직비디오 티저 영상은 아이린의 자신감 넘치고 세련된 애티튜드를 감각적인 영상미로 표현해 눈길을 끌었다.

특히 이번 신곡 뮤직비디오에서 아이린은 프로페셔널한 면모와 감각적인 스타일로 모두의 동경을 받는 패션 크리에이티브 디렉터로 등장, 바쁜 일상 속에서도 주체적으로 삶을 이끄는 모습을 통해 음악 팬들을 완벽 매료시킬 예정이다.

타이틀곡 ‘Biggest Fan’은 경쾌한 그루브가 돋보이는 베이스에 리드미컬한 드럼 기반의 여유로운 내레이션 랩과 중독성 있는 챈트 라인이 어우러진 밝은 에너지의 팝 댄스곡으로, 자신이 깨달은 가치를 바탕으로 팬들에게 긍정적인 영향을 전하고자 하는 진솔한 메시지를 담았다.

더불어 가사에는 자신의 팬임을 마음껏 표현해도 좋다는 당찬 태도를 유쾌하게 그렸으며, 나아가 서로가 서로에게 팬이 되어주는 의미도 더했다.

한편, 아이린 정규 1집 ‘Biggest Fan’은 3월 30일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개되며, 타이틀곡 ‘Biggest Fan’ 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 동시에 만날 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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