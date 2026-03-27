[TV핫스팟] ‘심우면’ 이서환, ‘오겜2’랑 확 다르네…잔망 이장 변신

배우 이서환이 KBS 2TV 드라마 ‘심우면 연리리’에서 기존의 강렬한 이미지를 벗고 유쾌한 반전 매력으로 시청자들을 사로잡았다. 첫 등장부터 분위기를 단숨에 뒤집으며 극의 몰입도를 끌어올렸다.

이서환이 연기하는 이장 주형은 첫 등장부터 시선을 단숨에 사로잡는다. 황량한 밭 한가운데, 정체를 알 수 없는 그림자처럼 등장한 그는 묘한 긴장감을 형성하며 분위기를 압도한다.

그러나 이 긴장감은 곧 예상치 못한 반전으로 이어진다. “범죄 없는 마을, 연리리에 오신 걸 환영합니다.”

능청스러운 사투리와 함께 건네는 한마디, 여기에 손하트 제스처까지 더해지며 순간 분위기는 완전히 뒤집힌다. 위압적인 존재감과 대비되는 귀엽고 유쾌한 매력이 터지며 캐릭터의 입체감을 완성하는 장면이다.

특히 이 인상적인 대사와 제스처는 배우 이서환의 아이디어로 완성된 것으로 알려져 더욱 눈길을 끈다. 자칫 평면적으로 보일 수 있는 첫 등장을 단숨에 캐릭터의 정체성을 각인시키는 ‘킬링 포인트’로 끌어올린 순간이다.

극 중 태훈은 본사에서 사실상 좌천되다시피 ‘연리리 개발지부’로 발령받아 내려오게 된다. 낯선 환경과 열악한 조건 속에서 혼란을 겪는 그의 앞에 나타난 인물이 바로 이장 주형이다.

주형은 태훈을 경계하는 듯하면서도 능청스럽게 다가와 집을 소개하고 마을을 안내하며 상황을 주도하는 모습을 보인다. 그러나 그 친근함 속에는 쉽게 속을 알 수 없는 묘한 긴장감 또한 공존한다.

특히 주형은 짧은 등장만으로도 연리리라는 공간의 색깔을 단번에 각인시킨다. 외지인을 떠보듯 대하면서도 마을을 쥐고 있는 인물 특유의 여유와 기세를 자연스럽게 드러낸다. 웃음을 유발하는 노련한 유머와 순간적으로 서늘해지는 태도가 교차하며, 섬세한 완급 조절로 캐릭터의 매력을 배가시킨다.

이처럼 주형은 강렬함과 사랑스러움을 동시에 지닌 반전 캐릭터로 극의 분위기를 장악하며, 태훈의 연리리 정착기 속에서 어떤 변수로 작용할지 궁금증을 높이고 있다.

한편, 본격적인 귀농 생존기를 그리며 안방극장에 활력을 불어넣고 있는 ‘심우면 연리리’는 매주 목요일 밤 9시 50분 KBS 2TV를 통해 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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