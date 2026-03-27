키스오브라이프, 'Who is she' 통해 선보일 음악 향한 진정성

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 신보 두 번째 비주얼라이저를 공개했다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 지난 26일 공식 채널을 통해 신보 'Who is she' 수록곡 'Don't mind me' 비주얼라이저 영상을 오픈했다. 영상에는 몽환적 색채의 일러스트로 표현된 KISS OF LIFE(키스오브라이프) 멤버들이 하늘을 질주하는 자동차를 타고 어디론가 향하는 모습을 담았다.

베일을 벗은 수록곡 'Don't mind me'는 펑키하고 경쾌한 사운드로 타이틀곡과는 또 다른 매력을 예고했다. 앞서 공개된 'Who is she'의 강렬함과 대비되는 무드를 선보인 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 이번 신보를 통해 한계 없는 콘셉트 소화력을 입증할 전망이다.

신보 'Who is she'는 지난 미니 앨범 '224' 이후 약 10개월 만에 발매되는 싱글로 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 아이덴티티를 녹여냈다. 이들은 이번 신보를 통해 한층 깊어진 음악적 역량과 아티스트로서의 성숙한 애티튜드를 가감 없이 보여줄 계획이다.

한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 두 번째 싱글 'Who is she'는 오는 4월 6일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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