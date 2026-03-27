“몰표 받을까봐 걱정” 모솔 박서진, 생애 첫 소개팅…직진남 성공할까?

박서진의 32년 모태솔로 인생을 청산하기 위한 역대급 프로젝트가 공개된다.

오는 28일(토) 방송되는 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 봄을 맞아 연애 세포를 깨우기 위해 솔로 트로트 가수들이 한자리에 모인 초대형 소개팅 현장이 펼쳐진다.

이날 방송에는 ‘장구의 신’ 박서진과 동생 효정을 필두로 ‘미스터트롯2’ 진(眞) 안성훈, ‘아이돌 출신’ 훈남 트로트 가수 추혁진, 그리고 ‘현역가왕3’ 가왕 홍지윤과 ‘해피 바이러스’ 요요미까지 대한민국 트로트계를 꽉 잡고 있는 솔로 남녀들이 총출동한다. 이들은 평소의 동료 케미를 잠시 내려놓고, 오직 ‘사랑’을 찾기 위해 묘한 긴장감과 설렘이 감도는 소개팅 현장에 입성해 시청자들의 기대감을 자아낸다.

특히 박서진은 “32살이 될 때까지 누가 주선해 만나 본 적도 없고, 이런 자리도 처음”이라며 평소와 달리 한껏 상기된 모습을 보인다. 자기소개 시간에서는 “올해는 꼭 연애하겠다는 생각으로 왔다”고 밝히며 비장한 각오를 드러낸다. 이어 장기자랑으로 그림 실력을 선보이겠다고 선언, 마음에 드는 이성 한 명을 즉석에서 그리기 시작해 스튜디오를 술렁이게 한다.

상대를 향한 뜨거운 시선을 고정시킨 채 그림에 집중하는 박서진의 모습에 MC들은 “이 귀한 시간에 대화를 해야지!”라며 탄식과 웃음을 쏟아냈다는 후문. 과연 박서진의 진심이 담긴 족자 속 주인공은 누구일지 궁금증이 증폭된다.

이후 첫인상 선택을 통해 점심 식사 데이트 상대를 결정하는 시간이 펼쳐진다. 박서진은 “몰표를 받을까 봐 걱정이 된다”라며 ‘살림남 의자왕’을 꿈꾸는 자신감을 내비친다. 과연 그의 기대처럼 여성 출연자들의 선택이 집중될지, 아니면 반전 결과가 펼쳐질지 관심이 모인다.

설렘과 긴장감이 교차하는 단체 소개팅 현장은 28일(토) 밤 9시 20분 KBS 2TV ‘살림남’에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]