키스오브라이프 나띠, '쇼미더머니12' 휘어잡은 압도적 '핫걸'

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 나띠가 힙합 아이콘으로서의 면모를 뽐냈다.

나띠는 지난 26일 방송된 Mnet '쇼미더머니12' 세미파이널 무대에 피처링 아티스트로 깜짝 출연했다. 래퍼 정준혁의 'KOO KOO' 무대에 지원군으로 나선 나띠는 등장과 동시에 파워풀한 랩과 그루비한 퍼포먼스로 현장 분위기를 완전히 휘어잡았다.

방송 전부터 걸그룹 멤버의 힙합 경연 프로그램 출연으로 큰 화제를 모았던 나띠는 기대 이상의 무대로 화답했다. 특유의 카리스마로 무대를 장악하며 시청자들의 시선을 강탈한 나띠는 정준혁과의 완벽한 케미로 곡의 완성도를 극대화하며 짧은 등장에도 강렬한 인상을 남기며 실력파 아티스트로서의 면모를 아낌없이 발휘했다.

나띠는 소속사를 통해 "힙합 경연 프로그램에 피처링으로 참여하는 새로운 도전을 했는데 저 역시도 무대에 몰입하고 즐기며 좋은 추억을 쌓은 것 같다. 아티스트 나띠의 또 다른 매력을 보여드릴 수 있어 즐거웠고 곧 나올 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 신곡에도 많은 기대를 부탁드린다"라고 소감을 전했다.

한편 나띠가 소속된 걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오는 4월 6일 새 싱글 앨범 'Who is she'로 컴백을 앞두고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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