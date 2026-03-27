‘김재중 보이그룹’ 키빗업, 힙합곡 ‘베스트 원’ 선공개

그룹 KEYVITUP(키빗업)이 선보일 음악이 처음으로 베일을 벗었다.

키빗업은 지난 26일 오후 6시 오는 4월 8일 발매하는 첫 번째 EP 앨범 'KEYVITUP'의 선공개곡 'BEST ONE(베스트 원)'의 뮤직비디오를 전격 공개했다.

키빗업의 음악을 처음 만나볼 수 있는 선공개곡 깜짝 공개 소식에 팬들의 기대감이 집중된 가운데, 'BEST ONE'의 뮤직비디오는 키빗업의 데뷔를 향한 기대감을 더욱 증폭시켰다.

이번 뮤직비디오는 키빗업의 로고를 활용한 로고 모션이 눈길을 사로잡았고, 미니멀하고 초현실적인 느낌을 주는 공간을 배경으로 멤버들의 비주얼과 함께 감각적인 퍼포먼스가 담겨있다.

키빗업에게 당찬 포문을 열어준 'BEST ONE'은 선명한 신스 사운드와 중독성 있는 베이스 리프가 중심을 이루는 올드스쿨 힙합 트랙이다. 특히 멈추지 않고 더 높은 곳을 향해 날아오르겠다는 당당한 포부 속 키빗업의 정체성을 강렬하게 각인시킨다.

키빗업의 첫 번째 EP 앨범 'KEYVITUP'은 오는 4월 8일 오후 6시 발매된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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