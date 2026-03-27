엔믹스, 데뷔 첫 월드투어 확장…亞 6개 도시 추가

그룹 NMIXX(엔믹스)가 데뷔 첫 월드투어의 아시아 개최 지역을 발표하고 투어 규모를 확장했다.

NMIXX는 27일 오전 11시 공식 SNS 채널에 첫 번째 월드투어 ‘EPISODE 1: ZERO FRONTIER’(에피소드 1: 제로 프론티어) 추가 개최 플랜을 알리는 포스터를 게재했다. 이에 따르면 NMIXX는 6월 13일 방콕, 20일 싱가포르, 7월 11일 가오슝, 25일 홍콩과 앞서 개최 소식을 전한 8월 8일~9일 도쿄까지 아시아 5개 도시에서 6회 단독 콘서트를 진행한다.

지난해 11월 29일~30일 인천 인스파이어 아레나를 전 회차 전석 매진시키며 데뷔 약 3년 9개월 만에 성사된 월드투어 항해의 닻을 올린 NMIXX는 이로써 국내외 17개 도시 19회 공연으로 투어 규모를 확장하고 순풍을 탄 글로벌 행보에 부스터를 단다.

NMIXX는 데뷔 첫 월드투어에 뜨거운 열정과 에너지를 쏟아붓고 있다. 지난 17일(이하 현지시간) 마드리드에서 출발한 유럽 투어는 20일 암스테르담, 22일 파리, 24일 프랑크푸르트, 26일 런던까지 5개 도시에서 화려하게 열렸다. 생생한 밴드 사운드에 맞춰 라이브로 선사하는 'O.O'(오오), 'DICE'(다이스), 'DASH'(대시), 'Love Me Like This'(러브 미 라이크 디스), 'Blue Valentine'(블루 밸런타인) 등 역대 타이틀곡과 명품 수록곡 무대들이 펼쳐졌고, 단독 공연으로는 처음 NMIXX를 마주한 현지 팬들이 뜨거운 환호를 보냈다.

유럽 투어를 성황리 마친 NMIXX는 오는 29일 토론토를 시작으로 31일 브루클린, 4월 2일 내셔널 하버, 4일 어빙, 7일 오클랜드, 9일 로스앤젤레스까지 북미 6개 도시를 찾는다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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