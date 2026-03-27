믿고 듣는 윤하 뜬다… ‘노래방 라이브’서 전율의 ‘염라’

가수 윤하가 라이브 콘텐츠 ‘노래방 라이브(NORAEBANG LIVE)’에 출격한다.

오는 28일 오후 8시 스튜디오 아제드(Studio AZeed) 공식 유튜브 채널을 통해 윤하와 함께한 ‘염라’의 ‘노래방 라이브’가 공개된다.

이번 콘텐츠는 윤하가 데뷔 22년여 만에 첫 선보인 리메이크 앨범 ‘써브캐릭터 원 (SUB CHARACTER)’의 타이틀곡 ‘염라’를 글로벌 팬들도 쉽게 다가갈 수 있도록 재구성한 라이브 영상이다.

특히 윤하는 동양적인 무드로 연출된 분위기 속에서 다양한 오브제를 통해 ‘염라’라는 존재를 암시하며 보는 재미를 더하는 것은 물론, 현란한 밴드 사운드와 어우러지는 그만의 다이내믹한 보컬로 보는 이들에게 짜릿한 전율까지 안길 계획이다.

스튜디오 아제드의 ‘노래방 라이브’는 실제 노래방 자막 화면을 모티브로 한 영상 프레임에 라이브 보컬과 외국어 발음 형태의 가사를 더한 ‘음원 티칭형 콘텐츠’로, 하이퀄리티 디자인과 다채로운 편집 기법이 인상적이다.

윤하 외에도 ‘노래방 라이브’에는 치즈를 비롯해 권진아, NCT 도영, 10CM(십센치), 아이들 미연, 최립우, 씨엔블루 등 내로라하는 아티스트들이 출연해 글로벌 K팝 팬들에게 호평받고 있다.

한편, 윤하의 노래방 라이브 ‘염라’ 티저는 27일 오후 8시 오픈되며, 본편은 28일 오후 8시 만나볼 수 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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