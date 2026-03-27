보컬 그룹 '어반자카파' 멤버 조현아가 입담을 뽐낸다.

조현아는 오는 29일 오후 4시40분 방송하는 KBS 2TV 예능물 '사장님 귀는 당나귀 귀'('사당귀')에 스페셜 MC로 나서 회사 설립 초기에 빚이 많았던 속사정을 고백한다.

조현아는 "투자를 받지 않고 사비로 소속사를 설립했다"라며 "회사 설립 초기에 9개월 동안 헤어 메이크업 비용을 한 번에 정산하고 나니 통장 잔고가 40만원에 남았다"고 털어놨다.

MC 전현무는 "잔고가 40만원이었지만 입금될 저작권료가 있어서 든든했을 것 같다"라며 조현아의 마르지 않는 샘 같은 저작권료를 존중한다.

'뷰티풀 데이', '목요일 밤', '봄을 그리다' 등 인기곡의 작곡, 작사를 조현아가 도맡아 한 만큼 저작권료가 상당한 것이다.

조현아는 "데뷔 초기에 저만 저권료로 돈을 버는 것 같아 '뷰티풀 데이' 저작권을 멤버들에게 나눠줬다"라며 "지금까지도 저작권료가 꾸준히 들어오는 중"이라고 밝혔다. 특히 박명수는 "저작권을 나눠준다는 게 쉬운 일이 아닌데"라며 감탄했다.

조현아가 매니지먼트를 설립한 후 2년 동안 승승장구한 비결은 바로 재테크. 주식, 부동산 등에 투자를 해 높은 수익률을 밝힌 바 있는 그의 투자 노하우에 스튜디오가 술렁인다. 조현아가 "친구가 3000만 원을 맡겼는데 1억 원으로 돌려줬다"라며 자산을 3배로 만들어준 경험을 밝히자 여러 차례 투자와 사업에 실패했던 양준혁의 눈이 번뜩인다.

저절로 조현아가 앉은 방향으로 몸을 튼 양준혁은 "나도 투자를 좀 알려달라"라며 야망을 뽐낸다.

하지만 "시사, 경제 도서를 한 권이라도 읽은 후 투자 준비가 된다면 알려줄 수 있다"라는 조현아의 말에 포기를 선언해 폭소를 유발했다는 후문이다.

<뉴시스>

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