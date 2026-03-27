플라이웨이게임즈, ‘어센드투제로’ 7월 13일 글로벌 출시

㈜크래프톤(대표 김창한)의 크리에이티브 스튜디오 플라이웨이게임즈(대표 김수영)는 신작 액션 로그라이크 ‘어센드투제로(Ascend to ZERO)’를 오는 7월 13일 글로벌 정식 출시한다고 27일 밝혔다.

‘어센드투제로’는 엑스박스 시리즈 X|S(Xbox Series X|S), 엑스박스 온 PC(Xbox on PC), 엑스박스 클라우드 게이밍(Xbox Cloud Gaming), 스팀(Steam) 플랫폼을 통해 서비스되며, 엑스박스 게임 패스 데이 원(Xbox Game Pass Day 1) 제공이 확정됐다.

‘어센드투제로’는 시간 정지라는 독창적인 메커니즘을 핵심으로 내세운 액션 로그라이크 게임이다. 이용자는 시간을 멈추는 능력을 활용해 빠르고 호쾌한 전투를 경험할 수 있으며 반복 플레이를 통해 캐릭터를 성장시키는 로그라이크 특유의 재미를 함께 즐길 수 있다.

플라이웨이게임즈는 2025년 12월 진행한 플레이 테스트를 통해 수집한 이용자 피드백을 바탕으로 게임 완성도를 지속적으로 개선해 나갈 계획이다. 주요 개선 사항으로는 난이도 시스템 추가와 UI 및 편의성 개선 등이 포함된다.

또한 ‘어센드투제로’는 지난 3월 27일(한국 시간) 공개된 엑스박스 공식 온라인 쇼케이스 ‘엑스박스 파트너 프리뷰(Xbox Partner Preview)’에서 약 1분 분량의 신규 트레일러를 선보였다.

엑스박스 파트너 프리뷰는 마이크로소프트가 주최하는 행사로, 글로벌 서드 파티 개발사들의 신작 게임과 주요 업데이트를 소개하는 자리로, 다양한 트레일러와 게임플레이 영상, 출시 정보 및 엑스박스 게임 패스(Xbox Game Pass) 관련 소식이 공개된다. 이번 쇼케이스를 통해 ‘엑스박스 게임 패스 데이 원(Xbox Game Pass Day 1)’ 출시 소식도 함께 발표되며 글로벌 이용자들의 관심을 모았다.

현재 ‘어센드투제로’는 스팀(Steam) 및 마이크로소프트 스토어에서 위시리스트 등록이 가능하며, 게임에 대한 보다 자세한 정보는 공식 디스코드 채널을 통해 확인할 수 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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