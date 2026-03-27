포항세명기독병원, 뇌병원 이병주 과장 초청 ‘3월 시민건강클리닉’ 개최

포항세명기독병원(병원장 한동선)은 지난 25일 시민을 대상으로 ‘3월 시민건강클리닉’ 건강강좌를 개최했다.

이번 강좌는 신경과 이병주 과장을 초청해 ‘깜빡깜빡? 손이 떨리세요? 지금 시작하는 파킨슨병·치매 관리’를 주제로 진행됐으며, 150여 명의 시민이 참석해 파킨슨병과 치매에 대한 높은 관심을 보였다.

이병주 과장은 파킨슨병과 치매의 주요 증상과 관리 방법을 알기 쉽게 설명했다. 특히 약물치료를 비롯해 운동, 식단, 뇌·사회 활동 등 일상 속에서 실천할 수 있는 다양한 관리법을 소개했다. 또 레켐비를 포함한 최신 치매 치료제의 작용 원리와 기대 효과, 적용 대상 등을 설명하며 최신 치료 경향을 함께 공유했다.

이병주 과장은 규칙적인 걷기와 자전거 타기 같은 운동, 지중해식 식단을 포함한 균형 잡힌 식사, 독서와 취미활동 같은 인지 자극 활동이 질환 진행을 늦추는 데 도움이 된다고 강조했다. 아울러 환자 관리에 있어 가족과 주변인의 관심과 역할 역시 중요하다고 덧붙였다.

이병주 과장은 “움직임이 느려지거나 손 떨림, 기억력 저하 등의 증상을 단순한 노화로 여겨 치료 시기를 놓치는 경우가 많다”라며 “이 같은 증상이 지속되면 신경과 전문의를 찾아 정확한 진단을 받는 것이 중요하다”라고 말했다.

이어 “작은 생활 습관의 변화가 질환 진행을 늦추는 데 큰 도움이 되는 만큼, 평소 꾸준한 운동과 균형 잡힌 식단을 실천하는 것이 필요하다”라고 말했다.

이병주 과장은 한림대학교 의과대학을 졸업하고 한림대의료원에서 수련의 및 신경과 전공의를 거쳐 전문의를 취득했으며, 토론토대학교(Sunnybrook Health Science Centre) 치매 연구소에서 연수를 받았다. 현재 세명기독병원에서 치매, 파킨슨병, 어지럼증, 두통, 뇌전증, 말초신경근육질환, 뇌졸중 등을 전문으로 진료하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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