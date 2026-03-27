[야구의 봄④] 첫발 뗀 아시아쿼터…새 얼굴이 판도 흔들까

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새로운 시작, 전체 판도 뒤흔들까.

새 막을 여는 프로야구. 몇몇 변화가 눈에 띈다. 아시아쿼터 제도 도입이 대표적이다. 1982년 출범 이래 처음이다. 한국야구위원회(KBO)는 지난해 1월 이사회를 통해 2026시즌부터 구단별로 1명의 아시아쿼터 선수를 영입할 수 있도록 했다. 대상은 아시아야구연맹(BFA) 소속 국가 및 호주 국적 선수들이다. 지출 가능한 비용은 계약금과 연봉, 이적료를 포함해 최대 20만 달러(약 3억원)다. 재계약 시 해당 선수의 연봉은 매년 10만 달러씩 높일 수 있다.

아시아쿼터 제도 도입은 피할 수 없는 수순이었다. 리그 경쟁력 강화와 더불어 원활한 외국인 선수 수급을 목표로 한다. 포지션에 제한을 두진 않았지만, 예상대로 투수 쪽으로 집중됐다. 10개 구단 중 9개 구단이 아시아쿼터로 투수를 영입했다. 그 가운데 7명이 일본 투수였다. KIA만 유일하게 호주 출신 내야수 제리드 데일과 계약했다. 팀의 주전 유격수였던 박찬호가 지난 스토브리그서 두산으로 이적한 여파로 해석된다.

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가장 기대를 모으는 자원 중 하나는 ‘대만 특급’ 왕옌청이다. 지난 시즌 일본프로야구(NPB) 2군서 뛰었다. 이스턴리그서 22경기를 소화, 다승 2위(10승), 평균자책점 3위(3.26) 등을 마크했다. 최고 150㎞대 중반에 이르는 강력한 직구와 함께 예리한 슬라이더가 인상적이다. 복수의 구단이 관심을 보였던 것으로 알려졌다. 올 시즌 한화의 선발 한 축을 맡은 예정이다. 시범경기 3경기에 출전해 12⅓이닝 동안 승리 없이 1패 1세이브 평균자책점 2.92를 마크했다.

경력만 보면 타케다 쇼타(SSG)가 눈에 띈다. NPB에서만 14시즌을 뛴 베테랑이다. 일본 대표팀에서도 활약했다. 2015 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12와 2017 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전했다. 낙차 큰 커브를 주 무기로 한다. 자동 투구 판정 시스템(ABS)에 최적화된 구종이라는 평가다. 시범경기 2경기(6이닝)서 1승 평균자책점 3.00을 작성했다. 다만, 직구 최고 구속이 140㎞대 중반(최고 146㎞)에 머물고 있다. 타자를 압도하긴 어려운 수치다. 키움의 가나쿠보 유토, 두산의 타무라 이치로, KT의 스기모토 코우키 등도 기대를 받고 있다.

무조건적인 장밋빛 전망은 금물이다. 뚜껑은 열어봐야 안다. 아시아 문화에 익숙한 이들이지만, 새 리그 적응은 또 다른 차원일 수 있다. 일각에선 다른 외인 투수들과 비교하기 어렵다는 전망을 내놓기도 한다. 몸값 자체가 다른 까닭이다. 신규 외인 연봉 상한선(100만 달러)의 5분의 1 수준이다. 김원형 두산 감독은 “일반 외인을 보는 시각으로 보면 안 될 것 같다. 경기를 치르면서 더 나아질 거라 생각하지만, 어느 정도의 리스크는 있다고 본다”고 말했다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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