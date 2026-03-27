나이트프랭크코리아, 하나금융그룹과 전략적 MOU… ‘더갤러리832·더프리비하우스’ 중심 VVIP 자산관리 고도화

글로벌 부동산 컨설팅 그룹 나이트프랭크코리아(Knight Frank Korea)가 하나은행, 하나증권, 하나카드와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 고액자산가 대상 프리미엄 자산관리 서비스 강화에 나선다. 이번 협약은 글로벌 금융 환경의 불확실성이 확대되는 가운데, 대체투자 수요가 증가하는 흐름에 대응해 보다 정교하고 통합적인 자산관리 체계를 구축하기 위한 행보다.

이번 협약을 통해 4개 기관은 금융, 증권, 카드, 부동산을 아우르는 통합 자산관리 서비스를 기반으로, 고액자산가 고객에게 한층 고도화된 맞춤형 솔루션을 제공할 예정이다. 단일 금융 서비스에 머물지 않고 법률·세무·투자 자문까지 확장된 ‘원스톱 자산관리’ 체계를 구현한다는 점에서 차별화된다.

24일 글로벌 부동산 컨설팅 그룹 나이트프랭크 코리아 본사에서 업무협약식. 조대현 하나증권 WM그룹장(왼쪽부터), 김미숙 하나은행 중앙영업그룹 부행장, 최유나 나이트프랭크 코리아 대표, 이완근 하나카드 영업그룹장이 기념 촬영을 하고 있다. 사진 제공: 나이트프랭크코리아

특히 하이엔드 클럽 & 레지던스 ‘더갤러리832(The Gallery 832)’ 최상층에 위치한 프라이빗 멤버스 클럽 ‘더프리비하우스(THE PRIVY HOUSE)’를 중심으로, VVIP 고객 대상 서비스 협력이 본격화된다. 멤버십 기반 네트워크를 활용해 금융과 부동산, 라이프스타일이 결합된 차별화된 자산관리 경험을 제공할 계획이다.

아울러 국내외 부동산 투자 기회 발굴과 이에 대한 금융 지원에서도 긴밀한 협력이 이루어진다. 하나은행은 하나증권, 하나카드와의 유기적 연계를 통해 맞춤형 금융 솔루션을 제공하고, 나이트프랭크코리아는 글로벌 네트워크를 기반으로 희소성 높은 투자 기회와 전문 자문을 제시한다.

나이트프랭크코리아는 글로벌 대체투자 자문사로서 축적된 데이터와 네트워크를 활용해 국내외 프라임 자산에 대한 접근성을 높이고, 고액자산가를 위한 전략적 포트폴리오 설계를 지원할 예정이다. 이를 통해 단순 자산관리 차원을 넘어 자산 증식과 보존을 아우르는 ‘프라이빗 자산관리 플랫폼’으로서의 역할을 강화한다는 구상이다.

이번 협력은 금융과 하이엔드 부동산이 결합된 복합 자산관리 모델을 제시한다는 점에서 의미가 크다. 업계에서는 이를 계기로 국내 프라이빗 자산관리 시장이 한 단계 진화할 것으로 보고 있다.

최유나 나이트프랭크코리아 대표는 “130년 전통의 글로벌 부동산 자문 역량과 하나금융그룹의 전문성이 결합되며, 고액자산가 고객에게 새로운 수준의 대체투자 및 종합 금융 솔루션을 제공할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “앞으로도 하이엔드 네트워크를 중심으로 자산 가치를 극대화하는 차별화된 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 나이트프랭크는 1896년 영국 런던에서 설립된 이래, 전 세계 50여 개국에서 500개 이상의 지사를 운영하며 올해로 130년의 역사와 전통을 이어오고 있는 세계 최대 규모 독립 부동산 자문사다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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