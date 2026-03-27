[야구의 봄②] 최고령부터 최다-최고까지… 새 시즌 ’기록 잔치’ 예고

사진=삼성 라이온즈 제공

기록의 시간이 다시 흐른다. 숫자로 역사를 아로새기는 야구에선 홈런 하나, 삼진 하나가 새 이정표가 된다. 2026시즌 역시 개막전부터 굵직한 기록들이 예고돼 있다.

친정으로 돌아온 최형우(삼성)는 시즌 시작부터 역사를 쓴다. 오는 28일 개막일 기준 42세3개월12일이 되는 그는 이날 대구 롯데전서 타석에 들어서는 순간, 추신수 SSG 구단주 보좌 겸 육성총괄이 세운 최고령 타자 출장 기록(42세2개월17일)을 넘어선다. 이후 안타와 홈런을 추가할 때마다 최고령 안타와 최고령 홈런 기록도 새로 작성하게 된다.

이뿐만이 아니다. 최형우는 현재 통산 1737타점, 4426루타, 543개의 2루타로 이 부문 역대 1위를 달리고 있다. 역대 최초 1800타점과 4500루타, 2루타 550개도 가시권이다. 올 시즌 82개의 볼넷을 더하면 양준혁(1278개)을 넘어 통산 최다 볼넷 기록도 세울 수 있다. 최형우의 한 시즌 최다 볼넷은 2017년에 기록한 96개이며, 지난 시즌에는 67개를 기록한 바 있다.

다른 베테랑 타자들도 대기록을 바라본다. 포수 강민호(삼성)는 지난 시즌까지 통산 2496경기에 출전해 역대 최초 2500경기 출장까지 단 4경기만을 남겨뒀다. 김현수(KT)는 역대 최초 17시즌 연속 100안타에 도전하고, 박해민(LG)은 13시즌 연속 20도루 기록을 노린다. 통산 최다 안타 기록(2618개)을 보유한 손아섭(한화) 역시 기록을 계속 늘려가는 가운데 최형우(2586개), 김현수(2532개)가 뒤를 쫓고 있다.

사진=KIA 타이거즈 제공

마운드에서도 기록 도전이 이어진다. 양현종(KIA)은 누적 186승과 2656⅔이닝을 기록 중이다. 올 시즌 190승과 200승, 2700이닝이라는 고지를 바라본다. 역대 최초 12시즌 연속 100탈삼진 기록에도 도전한다.

태극마크를 달고 월드베이스볼클래식(WBC)에서 전천후로 활약, 마당쇠 역투를 펼쳐 화제를 모았던 노경은(SSG)은 역대 최초 4시즌 연속 30홀드 달성을 꿈꾼다.

또 한 명의 백전노장 또한 날카로운 칼날을 벼리고 있다. 바로 김진성(LG)이다. 그가 만일 18홀드를 추가할 시 안지만(177개)을 넘어 통산 최다 홀드 기록을 경신한다. 김태훈(삼성) 역시 7시즌 연속 10홀드를 바라본다.

감독 기록도 눈길을 끈다. 김경문 한화 감독은 현재 1931경기서 1021승을 기록 중이다. 올 시즌 역대 네 번째 2000경기 출장과 함께 통산 1100승에 도전한다.

사진=SSG 랜더스 제공

‘홈런공장장’ 최정(SSG)의 장타 행진도 기대를 모은다. 이미 KBO리그 최초 500홈런을 달성한 그는 11시즌 연속 20홈런, 21시즌 연속 10홈런을 노린다. 현재 518홈런으로 32개를 더하면 550홈런 고지까지 넘볼 수 있다.

최정은 직전 시즌서 부상 여파로 규정타석을 채우지 못했지만, 23개의 아치를 그려낸 바 있다. 2년 전엔 37개의 홈런을 쏘아 올렸다.

속단하긴 이르지만, 올 시즌 리그 흐름 역시 장타 기록에 힘을 보탤 가능성이 있다. 시범경기 60경기에서 119개의 홈런이 터지며 ‘타고투저’ 전망이 고개를 들기 시작했다. 경기당 홈런도 1.98개를 마크했을 정도다. 한국야구위원회(KBO)는 그간 공인구엔 변화가 없다는 입장을 고수해 왔다.

선수들은 예년과 다른 양상을 체감 중이다. 시범경기 홈런왕(6개)을 차지한 고명준(SSG)은 “작년보다 훨씬 잘 뻗는 듯하다. 다른 팀 경기를 보면서도 타구가 생각보다 잘 나가는 느낌을 받았다”고 귀띔했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]