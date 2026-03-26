'실바 40점 폭격' GS칼텍스, PO 기선 제압… 챔프전行 100% 확률 잡았다

사진=KOVO 제공

5년 만의 여자프로배구 챔피언결정전 진출을 노리는 GS칼텍스가 챔피언결정전 진출 100% 확률을 잡았다.

기선 제압에 성공했다. GS칼텍스는 26일 수원 체육관에서 열린 2025~2026 V-리그 여자부 플레이오프(PO·3전2승제) 1차전 원정경기에서 현대건설을 세트 스코어 3-1(25-21 21-25 25-23 25-16)로 꺾었다.

이날 승리로 상승세를 이어갔다. 승전고를 이끈 주역은 실바다. 실바는 양 팀 최다인 40점을 몰아치며 공격 성공률 50%를 기록, 팀 승리를 이끌었다.

현대건설에선 카리가 17점, 자스티스가 16점으로 분전했지만 승부를 뒤집기에는 역부족이었다. 양효진은 블로킹 4개를 추가하며 포스트시즌 통산 블로킹 100개를 돌파했다. 이는 역대 네 번째 기록이다.

사진=KOVO 제공

GS칼텍스는 앞서 준플레이오프(준PO)에서 흥국생명을 3-1로 이긴 바 있다. 챔프전 진출까진 한 발걸음이 더 필요하다. 28일 홈 장충체육관에서 열리는 2차전에서 승리할 시 2020~2021시즌 이후 5년 만에 챔피언결정전에 오른다.

챔피언결정전에서는 정규리그 우승팀 한국도로공사가 기다리고 있다.

현대건설 입장에선 벼랑 끝에 몰렸다. 정규리그 2위가 안방에서 3위 GS칼텍스에 일격을 당한 것. 역사는 GS칼텍스 편이다. 확률 측면에서 활짝 웃는다. 여자부 역대 19차례 PO를 돌아보면 1차전 승리 팀이 모두 챔피언결정전에 진출했을 정도다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]