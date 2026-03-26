블랙핑크 리사, 발리서 비키니로 뽐낸 건강미…물구나무까지 유쾌한 매력

블랙핑크(BLACKPINK) 리사가 발리에서 비키니 자태를 뽐내며 여유로운 근황을 전했다. 사진 = 리사 SNS 계정

블랙핑크(BLACKPINK) 리사가 발리에서 비키니 자태를 뽐내며 여유로운 근황을 전했다.

리사는 26일 자신의 SNS에 “Go Bali?”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재헀다.

사진 = 리사 SNS 계정

사진 = 리사 SNS 계정

공개된 사진 속 리사는 발리의 풍경을 배경으로 여유로운 휴식을 만끽하는 모습이다. 스트라이프 비키니를 입고 건강미 넘치는 자태를 드러냈으며, 잔디밭 위에서 물구나무를 서는 등 유쾌하고 발랄한 포즈로 보는 이들의 시선을 사로잡았다. 자연 속에서 자유롭게 시간을 즐기는 모습은 한층 더 생기 있는 분위기를 자아냈다.

사진 = 리사 SNS 계정

사진 = 리사 SNS 계정

또 다른 스타일링에서는 블랙 레이스 톱에 핑크 이너를 매치하고 루즈한 데님 팬츠를 더해 힙하면서도 여성스러운 매력을 동시에 표현했다. 편안하면서도 감각적인 스타일링과 특유의 자신감 있는 애티튜드가 어우러지며 리사만의 독보적인 패션 감각을 한층 돋보이게 했다.

한편 리사가 속한 블랙핑크는 2월 27일 세 번째 미니 앨범 ‘DEADLINE’을 발매하며 활동을 재개했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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