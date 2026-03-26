최정만, 단양온달장사씨름대회서 통산 24번째 금강장사 등극

사진=대한씨름협회 제공

“4개 타이틀에 도전하겠습니다.”

최정만(영암군민속씨름단)이 위더스제약 2026 민속씨름 단양온달장사씨름대회에서 개인 통산 24번째 금강급(90㎏ 이하) 장사 타이틀을 차지했다.

‘금강급 최강자’인 만큼 뛰어난 저력을 뽐냈다. 최정만은 26일 충청북도 단양군 단양체육관 동관서 열린 이번 대회 금강장사 결정전(5판3선승제)에서 황성희(MG새마을금고씨름단)를 3-0로 제압했다.

지난해 설날과 추석 대회서 연거푸 장사에 오르는 등 꾸준한 기량을 이어왔다. 최정만은 이번 대회서도 16강에서 김태하(수원특례시청)를 2-1로 꺾은 데 이어, 8강에서는 문윤식(광주시청)을 2-0으로 이겼다.

사진=대한씨름협회 제공

4강에서는 최영원(증평군청)을 상대로 안다리걸기와 잡채기를 앞세워 연속 득점에 성공했다. 금강장사 결정전에 진출한 최정만은 16강전부터 한 점도 내주지 않은 황성희와 맞붙었다.

경기장을 가득 채운 관중들의 환호 속에 시작된 결정전에서 최정만은 첫 판 등채기밭다리로 기선을 제압했다. 이어 두 번째와 세 번째 판에서는 주특기인 잡채기를 앞세워 연속 득점에 성공하며 3-0로 승리를 거두고 정상에 올랐다.

최정만은 경기 뒤 “황성희의 기세가 좋아 걱정이 있었지만, 경기가 잘 풀려 기쁘다”면서 “새로운 씨름장과 좋은 시설 덕분에 팀 분위기가 좋아졌고, 이러한 부분이 좋은 결과로 이어진 것 같다”고 소감을 밝혔다.

그러면서 “올해는 연간 최다 타이틀인 4개에 도전하겠다”며 “항상 영암을 응원해주시는 군수님과 군청 관계자, 후원회 신창섭 회장님, 김한모 회장님, 이광준 사무총장님을 비롯해 김기태 감독님, 윤정수 코치님께 감사드린다”고 덧붙였다.

사진=대한씨름협회 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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