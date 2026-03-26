곰들의 홈 개막시리즈 이벤트… 홈 개막 6연전서 ‘반다나’ 증정

사진=두산 베어스 제공

프로야구 두산은 다음 달 3일부터 9일까지 열리는 2026시즌 홈 개막 6연전을 맞아 다양한 이벤트를 진행한다.

먼저 다음 달 3일 한화와의 홈 개막전에 앞서 그라운드에 올 시즌 캐치프레이즈 ‘TIME TO MOVE ON’ 대형 현수막을 펼친다. 양 팀 선수단 도열 및 소개 후 축포와 함께 본격적인 홈 개막을 알린다. 1루 내야 광장에서는 마칭밴드 퍼커션팀 ‘라퍼커션’의 라이브공연이 진행되며, 그라운드 퍼포먼스와 클리닝 타임 특별 공연으로 분위기를 달군다.

5일엔 홈 개막 맞이 특별 팬 사인회를 진행한다. 외야수 정수빈과 투수 최원준이 낮 12시30분부터 중앙출입문 옆 사인회장에서 팬들과 시간을 보낸다.

사진=두산 베어스 SNS 캡처

팬들을 위한 선물도 준비했다. 한화와 키움 상대 6연전 기간 반다나를 증정한다. 입장권 매수와 관계없이 1인당 1개씩 1루 내·외야 입장 출입구에서 수령 가능하다. 또한 6연전 기간에는 홈 개막 시리즈 맞이 특별 입장권이 사용된다.

입장권 예매는 경기 7일 전 오전 11시부터 진행한다. 단, 2026 베어스클럽 회원은 오전 10시부터다.

자세한 내용은 두산 구단 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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