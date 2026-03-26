[내야외야] “야구팬-시민 함께 즐겼으면” LG, 팬 참여형 러닝 이벤트 진행

사진=LG 트윈스 제공

프로야구 LG는 2026시즌을 맞아 러닝을 기반으로 한 팬 참여형 스포츠 이벤트인 ‘HOME RUN Series: 끝까지 트윈스’를 진행한다.

‘HOME RUN Series: 끝까지 트윈스’는 야구와 러닝을 사랑하는 LG 팬들과 함께 만들어가는 행사다. LG 연간회원이라면 남녀노소 누구나 참가 가능하며, KBO 시즌에 맞춰 단계형 프로그램으로 구성할 예정이다.

4월부터 6월까지 LG 연간회원을 대상으로 3회에 걸쳐 러닝클래스를 진행한다. 선착순 모집으로 회차당 500명의 인원을 모집하여 전문 러닝코치와 함께 올바른 러닝방법을 배우고 잠실야구장 그라운드를 직접 뛰어볼 수 있는 기회를 갖는다.

8, 9월에는 총 2회에 걸쳐 회차 당 연간회원 1,000명을 모집하여 5㎞ 러닝 챌린지를 진행한다. 코스는 잠실 야구장을 출발해 5㎞를 달려 다시 잠실야구장으로 도착하도록 구성할 예정이다. 5㎞ 러닝간에는 기록측정 레이스가 진행되며, 전문코치를 통한 러닝 자세교정이 함께 이루어진다.

시리즈의 피날레로 11월엔 대규모 시즌오프 이벤트를 진행한다. 잠실야구장에서 출발하여 일대 도로로 10㎞를 달릴 예정이다. 1만2000명을 선착순으로 모집하는 10㎞ 러닝 이벤트는 LG트윈스 연간회원 뿐만 아니라 일반 시민까지 참가할 수 있다.

LG는 ‘HOME RUN Series: 끝까지 트윈스’ 참가자를 대상으로 기념티셔츠, 완주메달 등을 증정할 예정이다. 구단 관계자는 “‘HOME RUN Series: 끝까지 트윈스’의 피날레를 통해 야구팬과 시민이 다 함께 즐기는 지역 스포츠 축제로 자리매김할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편 이번 행사에 대한 더 자세한 내용은 LG 구단 SNS 계정을 통해 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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