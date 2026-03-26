‘식약동원’ 풀휴식... 메이필드호텔 서울, 3회 연속 ‘우수 웰니스 관광지’ 선정

메이필드호텔 서울이 한국관광공사가 주관하는 ‘우수 웰니스 관광지’에 3회 연속 선정되며 도심 속 휴식처로서의 위상을 다시 한번 입증했다.

우수 웰니스 관광지는 콘텐츠의 적정성, 관광객 유치 노력, 향후 발전 가능성 등을 기준으로 엄격한 1차 서면 평가와 2차 현장 실사를 거쳐 선정된다. 메이필드호텔은 2022년 최초 지정된 이래 매회 심사를 통과하며 ‘힐링·명상’ 테마의 독보적인 웰니스 거점으로 자리를 잡았다.

메이필드호텔은 약 3만 평 부지에 조성된 울창한 수목과 정원을 바탕으로 차별화된 웰니스 프로그램을 운영 중이다. 특히 60여 년간 가꿔온 자연환경과 전문 프로그램을 결합해 신체와 정신의 회복을 돕는 ‘힐링·명상’ 분야의 전문성을 높게 인정받았다.

대표 프로그램은 ‘식약동원(食藥同源) 미식 웰니스’ 패키지다. 이는 호텔 직영 농장에서 재배한 신선한 식재료로 만든 건강식과 웰컴 티, 조식을 포함해 ‘먹는 즐거움과 건강’을 선사한다. 여기에 고객 취향에 따라 전문적인 테라피를 경험할 수 있는 스파 이용권을 선택 옵션으로 구성해 맞춤형 휴식의 완성도를 높였다.

또한, 도심 속 자연 라운딩 환경을 구현한 자체 PAR3 골프장도 주요 웰니스 시설로 꼽힌다. 총 9홀 규모로 10m부터 71m까지의 거리 구성은 물론 해저드와 벙커 등 실전 요소를 갖춰, 투숙객들에게 자연 속에서의 효율적인 운동 환경과 색다른 활력을 제공한다.

메이필드호텔 관계자는 “3회 연속 선정은 호텔이 보유한 자연 인프라와 프로그램의 우수성을 객관적으로 증명받은 결과”라며 “앞으로도 방문객들에게 실질적인 재충전의 기회를 제공할 수 있도록 고품질의 웰니스 콘텐츠를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 한국관광공사는 ▲뷰티·스파 ▲스테이 ▲자연치유 ▲푸드 ▲한방 ▲힐링·명상 등 6가지 테마를 통해 국민의 삶의 질을 높이는 장소를 우수 웰니스 관광지로 지정하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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