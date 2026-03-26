현대차∙기아, ‘2026 iF 디자인 어워드’에서 금상 1개 포함 총 32부문 수상

현대자동차∙기아가 독일 국제포럼디자인(International Forum Design)이 주관하는 ‘2026 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award)’에서 더 기아 PV5(The Kia PV5, 이하 PV5)의 금상 수상을 포함, 총 32개의 상을 휩쓸며 글로벌 디자인 리더십을 한층 공고히 했다.

iF 디자인 어워드는 세계 3대 디자인상 중 하나로, 1954년부터 매년 출시됐거나 출시를 앞둔 프로젝트를 대상으로 디자인 독창성과 영향력을 종합 평가해 부문별 최고 디자인을 선정한다.

올해 현대차∙기아는 ▲제품(Product) ▲콘셉트(Concept) ▲브랜딩& 커뮤니케이션(Branding&Communication) ▲실내 건축(Interior Architecture) ▲사용자 인터페이스(UI, User Interface) ▲사용자 경험(User Experience) 등 부문에서 금상 1개, 본상 31개 등 총 32개 디자인상을 수상하며 역대 최다 수상 실적을 기록했다. (2024년 총 31개 수상)

기아 PV5는 제품 부문에서 최고상인 금상 수상의 영예를 안았다. iF 디자인 어워드의 금상은 전 세계 1만여 개 출품작 가운데 단 75개 디자인에만 주어지는 최고상이다.

PV5는 기아의 디자인 철학 ‘오퍼짓 유나이티드(Opposites United)’를 바탕으로 실용성을 극대화한 패키지, 미래지향적이면서도 강인한 디자인 등으로 높은 평가를 받았다.

전면부는 깨끗한 이미지의 상단부와 견고한 느낌의 하단부 대비를 통해 과감하고 미래적인 분위기를 연출하고, 측면부는 사이드 글라스의 명확한 그래픽 디자인, 파팅 라인의 정돈된 구조 등이 안정감 있는 실루엣을 완성했다.

후면부는 넓고 정제된 기하학적 구성으로 기능적 이미지를 구현했으며, 실내는 ‘오픈 박스(Open Box)’ 콘셉트 기반, 목적에 맞게 재구성 가능한 가변형 공간이 적용됐다.

PV5는 경상용차 업계 최고 권위의 ‘2026 세계 올해의 밴(International Van of the Year, IVOTY)’을 심사위원단 전원 일치로 수상한 바 있으며, 영국 ‘왓카 어워즈’에서는 ‘올해의 MPV’를 수상하는 등 전세계적으로 상품성을 인정받고 있다. 또한 세계 올해의 차 디자인 부문 최종 후보에도 올라가 있다.

iF 디자인 어워드 측은 PV5를 금상 수상작으로 선정하며 “PV5는 실용성 중심의 설계, 목적에 부합하는 구조, 인간 중심적 내부까지 디자인 언어가 일관되고 자신감이 넘친다. 미래를 향한 준비가 명확히 드러나는 제품”이라고 호평했다.

이 외에도 현대차∙기아는 제품 부문에서 ▲아이오닉 6 N ▲콘셉트 쓰리(Concept THREE)를 필두로 ▲EV 프렁크 쿨러 백(EV Frunk Cooler Bag) ▲픽셀 디퓨저(Pixel Diffuser) ▲양산형 모베드 어반 호퍼&골프(MobED Urban Hopper&Golf) ▲맥세이프(MagSafe) 사원증 케이스 ▲H-가드닝 툴스(H-Gardening Tools) ▲더 기아 EV4·EV4 해치백 등 8개의 출품작이 본상을 받았다.

이 밖에도 다양한 고객 접점에서의 브랜딩, 실내 건축, 사용자 인터페이스 및 경험 부문 등에서 다수의 상을 받아 디자인 경쟁력을 폭넓게 인정받았다.

콘셉트 부문에서 현대차의 ▲퍼니시드 라운지(Furnished Lounge)·현대 애드 기어(Hyundai Add Gear)가 본상에 올랐고 ▲더 기아 PV5 위켄더(PV5 WKNDR) ▲ 콘셉트 EV2 역시 혁신적이고 세련된 디자인으로 나란히 본상에 이름을 올렸다.

또한 브랜딩&커뮤니케이션 부문에서 현대차 아이오닉 5를 소재로 한 단편 영화 ▲밤낚시가 필름(Film) 및 캠페인(Campaigns) 분야에서 동시 수상했고, ▲현대차그룹 통합 소프트웨어 브랜드 Pleos ▲현대 헤리티지: 누적 생산 1억대 ▲나무 특파원 ▲픽셀스케이프 (PixelScape) ▲HMGICS의 CX 스마트팜 ▲나오 북 등이 본상을 받았다.

기아도 ▲AI 어시스턴트 디자인(AI Assistant Design)과 2025 서울 모빌리티쇼 전시 및 영상인 ▲PV5 스토리 ▲PV5 어드벤처 필름 (The Kia PV5 Adventure) 등이 본상을 거머줬다.

실내 건축 부문에서는 현대차의 ▲UX 스튜디오 비전 콘텐츠 (Vision Contents) ▲인도 신사옥 ▲레스토랑 나오가 본상을 차지했다.

또한 사용자 인터페이스 및 경험 부문에서 ▲UX 스튜디오 서울 ▲CX 스마트 팜 ▲기아 PV5 인포테인먼트 시스템 ▲제네시스 마그마 사용자 인터페이스(Magma UI) ▲티 익스피리언스(Tea Experience) 가 각각 본상을 수상했다.

현대차∙기아 관계자는 “이번 수상은 현대차, 기아, 제네시스 각 브랜드가 가진 고유한 디자인 철학과 미래에 대한 영감이 응집된 결과”라며, “앞으로도 모빌리티 부터 브랜드 경험 전반에 이르기까지 차별화된 디자인으로 고객에게 새로운 가치와 경험을 제공하도록 노력할 것”이라고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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