이부진, 자사주 200억원 매입… 호텔신라 책임경영 의지 강화

호텔신라 경영진이 잇따라 자사주를 매입하며 책임경영 의지를 드러냈다.

26일 공시에 따르면 호텔신라는 이부진 대표이사가 약 200억원 규모의 자사 주식을 장내에서 매수할 계획이라고 밝혔다. 매입은 다음 달 27일부터 30일까지 순차적으로 진행될 예정이다.

앞서 지난 23일에는 호텔신라 운영총괄을 맡고 있는 한인규 사장도 약 2억원 규모의 자사주를 장내 매수한 바 있다. 경영진의 연이은 주식 매입은 기업가치 제고와 주주 신뢰 강화 의지를 반영한 행보로 해석된다.

회사 측은 “경영진의 자사주 매입은 책임경영 실천과 주주가치 제고에 대한 의지를 보여주는 것”이라며 “주주 신뢰를 강화하고 기업 가치를 높이기 위한 노력을 지속할 것”이라고 밝혔다.

한편 호텔신라는 사업 경쟁력 강화와 수익성 개선에도 속도를 내고 있다. 이부진 대표는 지난 19일 열린 주주총회에서 면세 부문의 체질 개선을 통한 안정적 수익성 확보와 호텔 부문의 브랜드 경쟁력 강화를 기반으로 한 지속 성장 전략을 제시했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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