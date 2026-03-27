틀을 깬 노시환의 11년 307억원 계약…“하나의 신호탄이지 않을까요”

사진=한화이글스 제공

“하나의 신호탄이지 않을까요.”

지난 프로야구 스토브리그를 뜨겁게 달군 이름 중 하나는 단연 노시환이다. 지난 2월 한화와 비FA 다년계약에 합의했다. 11년 기간에 총액 307억원에 달하는 초대형 규모였다. KBO리그 역사상 최장기이자 최고 금액이었다. 당시 손혁 한화 단장은 “간단하게 말하자면, 노시환이기에 가능한 계약”이라고 설명했다. 단, 해외 진출을 위한 예외 조항을 달았다. 2026시즌을 마친 뒤 메이저리그(MLB) 무대에 도전할 수 있다. 만약 성공한다면, 계약은 무효가 된다.

26일 서울 롯데호텔 월드에서 진행된 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 개막 미디어데이&팬페스트에서도 단연 화제였다. 참석자가 아니었음에도 관련 질문이 나왔다. 김경문 한화 감독은 “계약 후 여러 이야기가 나온 것을 봤다”면서 “그 정도 금액을 받을 수 있는 실력이 있다고 생각한다”고 말했다. ‘주장’ 채은성의 생각도 비슷했다. “연락해서 ‘형이라 부르겠다’고 했다”며 “다들 아시겠지만, 뛰어난 공격력 등 그 정도 대우를 충분히 받을 수 있는 선수”라고 밝혔다.

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그간 KBO리그서 보기 어려웠던 계약 규모. 노시환은 미국 메이저리그(MLB)에서나 볼 법한, 모두를 놀라게 한 계약을 성사시켰다. 하나의 벽을 깼다고 볼 수 있다. 채은성은 긍정적으로 바라봤다. “프로야구 입장에서도 좋은 계약이라고 생각한다. 하나의 신호탄이지 않을까 싶다”고 운을 뗀 뒤 “우리나라가 미국 야구를 따라가고 있지만, 계약에 있어서만큼은 보수적인 것이 사실이다. 앞으로도 많은 선수들이 계약을 할 텐데, 좋은 선례가 된 것 같다”고 끄덕였다.

다른 선수들에게도 영향을 미칠 듯하다. 몸값은 선수의 가치를 가늠할 수 있는 대목이다. 그것이 전부는 아니지만, 하나의 목표치인 것은 분명하다. 김 감독은 “젊은 선수들에게 동기부여가 될 것”이라고 끄덕였다. 실제로 문현빈은 “나뿐 아니라 젊은 선수들의 목표가 (노)시환이 형이 되지 않을까 싶다”고 목소리를 높였다. 그러면서 “더 열심히 하는 계기가 된 것 같다. 또 팀 선배지 않나. 눈앞에서 보기 때문에 더 많은 자극을 받게 되는 듯하다”고 귀띔했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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