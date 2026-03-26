“이게 바로 퇴폐미”…수영, ‘강렬 레드’로 압도적인 아우라 [스타★샷]

수영이 올 레드 패션을 완벽히 소화했다. 사진 출처=수영 인스타그램 계정

소녀시대 멤버 겸 배우 수영이 강렬한 올 레드 세트업을 공개했다.

26일 수영은 자신의 인스타그램 계정에 COS 공식 계정을 태그하며 여러 장의 사진을 올렸다. 일부 사진에는 모델 아이린과 배우 박규영이 함께였다.

수영은 톤 다운된 와인 레드 컬러로 상·하의를 통일해 강렬한 존재감을 과시했다. 소매가 넓게 퍼지는 플레어 슬리브 디테일이 돋보이는 블라우스와 하이웨스트 라인의 와이드 팬츠를 매치해 모델 같은 비율과 부드러운 라인을 동시에 챙겼다. 의상과 같은 레드 톤 클러치 백도 눈에 띈다. 얇은 블랙 벨트와 블랙 포인티드 토 힐은 핏에 긴장감을 더하며 시크한 매력을 완성한다.

특히 물에 젖은 질감을 살린 헤어 스타일이 포멀한 의상에 자유롭고 몽환적인 느낌을 더했다. 전체적으로 우아하면서도 퇴폐미가 느껴지는 고혹적인 분위기다.

박규영은 해당 게시물에 “7번 8번 진짜 이쁘죠 제가 찍었어요”라는 댓글을 달아 친분을 과시했다. 누리꾼들도 “어쩜 레드가 이렇게 찰떡”, “세상에서 버건디가 제일 잘 어울리는 여자”, “완벽한 모델 같아 기가 막힌다” 등의 댓글로 감탄했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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