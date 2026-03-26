넷마블 ‘몬길:스타 다이브’, 4월 8일 온라인 쇼케이스 진행

넷마블이 ‘몬길:스타 다이브’ 정식 출시를 앞두고 이용자 소통에 나선다.

넷마블은 몬스터 테이밍 액션 RPG 신작 몬길:스타 다이브 온라인 쇼케이스를 내달 8일 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 쇼케이스는 4월 15일 글로벌 정식 출시에 앞서 인게임 주요 정보를 공개하고 이용자들의 궁금증을 해소하는 차원에서 마련됐다. 구체적으로 게임 세계관 벨라나를 비롯해 전투 시스템과 몬스터 테이밍 등 다양한 인게임 핵심 콘텐츠를 소개한다.

온라인 쇼케이스 영상은 몬길:스타 다이브 공식 유튜브 채널에서 시청할 수 있으며, 시간 등 쇼케이스 관련 세부 정보는 추후 순차적으로 안내될 예정이다.

이와 함께 4월12일까지 몬길:스타 다이브 파트너 크리에이터 사전 모집을 진행한다. 이번 프로그램은 크리에이터와 이용자가 혜택을 나누는 넷마블 파트너 크리에이터 플러스의 일환으로, 크리에이터가 콘텐츠를 제작하면 이용자는 서포터로 참여해 결제 금액 일부를 후원할 수 있다.

한편 몬길:스타 다이브는 2013년 출시 이후 큰 사랑을 받으며 모바일 수집형 RPG 장르의 대중화를 이끈 ‘몬스터 길들이기’의 후속작이다. ▲언리얼 엔진5 기반의 고품질 캐릭터와 스토리 연출 ▲3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 박진감 넘치는 전투 액션 ▲몬스터를 포획·수집·합성하는 몬스터 컬렉팅 시스템 등이 특징이다. 현재 글로벌 사전등록을 진행 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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