[토크박스] 미디어데이 분위기 이끈 김태형 감독 “가을 점퍼요? 사세요!”

사진=김두홍 기자

“가을 점퍼요? 사세요!”

2026시즌 프로야구가 출발선 위에 섰다. 저마다 설렌 맘으로 새 시즌을 맞이할 터. 26일 서울 송파구 롯데호텔 월드에선 ‘2026 신한 쏠뱅크 KBO리그 미디어데이&펜페스트’가 열렸다. 10개 구단 감독 및 대표 선수들이 참석해 팬들을 맞이했다. 다부진 각오는 물론, 특유의 입담까지 엿볼 수 있는 시간이었다. 예상을 뛰어넘는 답변에 지켜보는 팬들은 웃음을 터트렸다.

중심에 김태형 롯데 감독이 있다. 말 한마디 한마디에 재치가 가득 담겼다. 겨우내 여러 일이 있었던 상황. 김 감독은 “지난해도 그렇고, 올해 초도 그렇고, 살다 살다 별일이 있다”고 입을 열었다. ‘올해 구단 가을 점퍼를 사도되는지’ 묻는 질문에도 쿨하게 답했다. “사셔라. 아직 날씨가 꽤 쌀쌀하다. 지금부터 입으시면 된다. 가을까지 쭉 입으실 것”이라고 웃었다.

여유 속에 날카로운 눈빛 또한 스며있다. 지난 시즌 롯데는 반전에 반전을 거듭했다. 전문가의 예상을 뒤엎고 8월 중순까지 3강을 유지했으나, 이후 급격하게 힘이 떨어졌다. 이러한 경험이 성장의 자양분이 되리라 믿는다. 김 감독은 “선수들이 많은 것을 느꼈을 것이다. 젊은 선수들의 패기와 고참 선수들의 경험을 발판 삼아 올해는 꼭 포스트시즌에 가겠다”고 밝혔다.

사진=김두홍 기자

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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