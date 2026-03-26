“반려견 얼굴에 낙서? 이혜영 SNS 게시물 논란…누리꾼 반응 엇갈려

사진 = 이혜영 SNS 계정

배우 겸 화가 이혜영이 반려견 게시물로 논란의 중심에 섰다.

이혜영은 25일 자신의 SNS에 “네 덕에 즐거웠어. 나의 사랑”이라는 글과 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이혜영은 반려견과 얼굴을 맞대는 등 애정을 드러냈다. 그러나 일부 사진에서 반려견 얼굴에 낙서가 그려진 모습이 포착되며 논란이 불거졌다.

눈 주변에는 짙은 아이라인과 속눈썹이 표현됐고, 코와 이마에도 다양한 그림이 더해져 부적절한 행동이라는 지적이 제기됐다. 일반적으로 반려동물의 피부는 자극에 민감해 화장품이나 미술 도구 사용 시 염증이나 알레르기를 유발할 수 있다는 우려도 나온다.

해당 게시물을 두고 누리꾼 반응은 엇갈렸다. “귀엽고 재미있는 연출”이라는 의견이 있는 반면, “동물에게 부적절한 행동 아니냐”, “단순 장난이라도 위험할 수 있다”는 비판도 이어졌다.

한편 이혜영은 1990년대 가수로 데뷔한 이후 배우와 방송인으로 활동했으며, 현재는 화가로도 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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