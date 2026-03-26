삼성서울 암병원, 환자자기평가 표준 만든다

삼성서울병원 암병원이 유럽과 손잡고 암환자 삶의 질 개선을 위한 국제 협력에 나선다.



삼성서울병원 암병원은 유럽 최대 암 연구 네트워크인 EORTC와 환자자기평가결과(PRO) 분야 한국 공식 협력 기관으로서 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

김희철. 삼성서울병원 암병원장

이번 협약은 EORTC가 PRO 분야를 중심으로 아시아 국가와 공식 협력에 나선 첫 사례다. 삼성서울병원 암병원은 향후 ‘한국형 PRO 도구’의 표준화 및 퀄리티 관리 과정을 총괄하게 된다.



PRO는 환자가 자신의 건강 상태를 직접 보고하는 지표다. 통증·피로·불안·우울 등 신체적·정신적 증상과 일상생활 변화를 정량적으로 측정해 치료 계획 수립과 효과 평가에 활용된다. 미국과 유럽에서는 이미 임상시험과 진료 현장에서 널리 쓰이고 있는 환자 중심 지표다.



삼성서울병원 암병원은 국내 최초로 진단·치료·연구·환자 지지 치료를 통합한 포괄적 암 진료 체계를 구축해왔다. 치료 성과뿐 아니라 환자 경험과 삶의 질을 핵심 지표로 관리해 온 점이 유럽 연구 방향성과 맞닿으며 이번 협력으로 이어졌다는 평가다.



EORTC는 1962년 설립돼 벨기에 브뤼셀에 본부를 둔 다국적 임상연구 네트워크다. 유럽 30개국을 포함해 전 세계 수백 개 기관이 참여하고 있다. 특히 암환자 삶의 질과 환자 중심 연구 분야에서 국제 표준을 제시해 온 기관으로 알려져 있다.



이번 협력을 계기로 한국도 미국·유럽 중심의 글로벌 암 연구 흐름에 본격 참여할 기반을 확보하게 됐다. 대규모 다국가 임상시험 참여 기회가 확대되고, 국제 공동 연구에서 한국 의료기관의 역할과 발언권도 강화될 전망이다.



최근 글로벌 무대에서 높아진 한국 병원의 위상도 협력 배경으로 꼽힌다. 삼성서울병원 암병원은 글로벌 시사 주간지 뉴스위크가 발표한 세계 암병원 순위에서 세계 3위에 오른 바 있다.



김희철 삼성서울병원 암병원장(대장항문외과 교수)는 “EORTC와의 업무협약은 한국의 연구 역량은 물론 환자 중심 진료의 질과 의료 수준 전반을 국제적으로 인정받은 상징적 협업”이라며 “한국을 바라보는 글로벌 시각 자체가 달라졌다는 의미”라고 밝혔다. 이어 “이번 협력을 디딤돌 삼아 대한민국 의료가 글로벌 무대에서 입지를 더욱 공고히 다져 신약 개발과 임상 연구에서도 경쟁력을 높이는 데 기여할 것”이라고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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