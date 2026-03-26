일상에 빛을 더하다…‘L7 광명’ 리브랜딩 오픈

롯데호텔앤리조트가 수도권 서남부 거점인 광명에 L7 브랜드를 도입하며 입지 확대에 나선다.



롯데호텔앤리조트는 경기도 광명 ‘테이크 호텔’을 리브랜딩해 ‘L7 광명 바이 롯데호텔’로 새단장한다고 26일 밝혔다. 호텔은 밝고 환한 도시를 의미하는 광명의 상징성을 반영해 도심 속 일상에 새로운 영감과 에너지를 밝히는 공간으로 선보일 예정이다.

L7 광명 바이 롯데호텔 전경

이번 리브랜딩으로 롯데호텔앤리조트는 ‘L7 바이 롯데호텔’의 국내외 여덟 번째 호텔을 확보하게 됐다. L7 광명은 경기도권 최초의 L7 호텔이다. KTX 광명역 인근에 위치해 교통 접근성이 뛰어나다. 주변에는 대형 쇼핑시설이 밀집해 있어 관광과 여가 수요도 기대된다.



호텔은 지하 8층~지상 27층, 총 228객실 규모다. 1~8층에는 로비와 레스토랑, 피트니스, 미디어라운지 등 부대시설이, 9~27층에는 객실이 들어선다. 가족 단위 투숙객을 위한 벙크룸과 스위트룸, 1인 객실 등 다양한 객실 타입을 갖췄다.

시그니처 공간인 인피니티 풀

7층에는 시그니처 공간 개폐형 인피니티풀이 있다. 이는 경기 서남부권 호텔 중 유일하게 실내·외 수영이 모두 가능하다. 사계절 내내 자연광과 어우러진 탁 트인 전망 속에서 차별화된 휴식 경험을 제공한다. 이밖에 올데이 다이닝 레스토랑과 바, 쿠킹스튜디오 등 L7 브랜드 특유의 라이프스타일 시설이 마련된다.



연회 시설도 강화했다. 본관과 별관에 각각 대연회장을 조성해 최대 200명과 250명 규모 행사를 수용할 수 있다. 특히 별관 연회장은 8m 천고와 450인치 대형 스크린, 라이브 스트리밍 시스템을 갖춰 컨퍼런스와 웨딩 등 다양한 행사에 대응할 수 있다.



롯데호텔앤리조트 측은 “광명의 교통과 생활 인프라를 기반으로 L7 브랜드의 트렌디한 감성을 결합한 복합 라이프스타일 공간으로 운영할 계획”이라고 밝혔다.



한편 호텔 측은 리브랜딩 오픈을 기념해 프로모션도 진행한다. 오는 4월 7일까지 ‘럭키 세븐 프로모션’을 통해 일~목요일 투숙 객실을 7만7000원에 판매한다. 투숙 기간은 6월 30일까지다. 이와 함께 롯데호텔 리워즈 신규 가입 고객에게는 협업 맥주를 객실당 2개씩 제공한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]