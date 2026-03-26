“장로님 아버지가 ‘네 입에서 나온 거잖아’ 호통”…서인영, 10년 만에 흘린 참회의 눈물

사진 출처=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 영상 캡처

가수 서인영이 10년 만에 유튜브로 복귀했다.

26일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘10년 만에 복귀한 서인영 악플읽기(진실과 거짓)’이라는 영상이 올라왔다. 설명에는 “그동안 저의 '과'를 돌아보기 위해 악플을 읽어봤는데요 긴 시간을 돌아보니 부끄럽고 후회되는 순간들이 많더라고요 앞으로 남은 인생은 잘 좀 살아보고 싶습니다”라고 적었다. 적힌 대로 서인영은 과거 논란이 됐던 사건들을 돌아보며 악플을 읽었다.

그중 2017년 JTBC 예능 프로그램 ‘님과 함께 2’ 촬영 중 논란이 된 욕설 장면이 나왔다. 서인영은 해당 영상을 처음 본다며 “처음에는 기사도 보지 않았다. 솔직히 말하면 저 때 공황장애랑 우울증약 먹고 몇 년을 쉬었다”고 말했다. 또 “저렇게 욕한 건 잘못했다”고 인정했다. 당시 “열 몇 시간을 (땅)바닥에서 자고 일어난 뒤였다. 예민해진 상태에서 넘어왔는데 또 아홉 시간을 기다려야 하는 상황이었다”고 설명했다.

더불어 “‘갑질 폭로글’이 (열 몇 가지 항목이) 있었다. 그거 다 사실이 아니다”라고 해명했다. “저는 그렇게 역겨운 사람은 아니다. (그런데) 갑질한 걸 써 놓은 걸 봤는데 정말 역겨웠다”고 솔직한 심정을 고백했다.

이어 부모님은 어떠셨냐는 질문에 “많이 힘들어하셨다. 창피해하셨다”고 했다. 특히 “자신이 잘못한 부분은 인정하고 사실과 다른 부분을 설명하고 싶다”고 하자 아버지가 “그래서 네가 욕을 안 했어?”라고 소리 지른 것을 회상했다. 서인영은 아버지의 “네가 욕한 거잖아. 네 입에서 나온 거잖아”라는 따끔한 한마디에 자숙에 들어갔다.

사진 출처=유튜브 ‘개과천선 서인영’ 영상 캡처

아버지 얘기를 꺼내며 눈물을 보인 서인영은 “(새어머니와 아버지가) 너무 좋은 분이시다. 장로님이신데 교회 가기도 창피했고 얼굴을 들고 다닐 수가 없어 교회도 안 나가고 싶어 하셨다”고 했다. “허리 디스크가 터져도 성실히 교회를 가는데 나 때문에 창피해하셨다”고 말한 서인영은 “그거는 참 죄송하다”고 진심을 보였다.

누리꾼들은 “서인영 좋아하는 사람 아직도 많다는 걸 알아줬음 좋겠다”, “연예인은 본업 잘하면 된다”, “앞으로 악플보다 선플이 더 읽기 쉽게 해주겠다”, “솔직 담백한 모습 너무 좋다”는 댓글로 긍정적인 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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