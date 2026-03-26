마사회 등 과천 5개 기관, 지역 경제 활성화 마케팅 맞손

한국마사회는 과천시, 서울랜드, 국립과천과학관, 국립현대미술관 등과 함께 ‘2026년 과천 지역 경제·문화·관광 활성화를 위한 민·관·공 5개 기관 공동 마케팅’ 업무협약(MOU)을 체결했다.



이번 협약은 기존의 기관 간 개별 협력을 확대해 5개 기관의 인프라와 역량을 결집한 ‘과천 문화·관광 클러스터’를 구축하는 데 의의가 있다. 각 기관의 협력으로 예술, 과학, 미식 등이 결합된 축제 콘텐츠를 확립해 활용함으로서 과천지역 방문객에게 다양한 경험과 볼거리를 제공할 것으로 예상된다.

강수정 국립현대미술관 과천관 운영부장, 신계용 과천시장, 우희종 한국마사회장, 한형주 국립과천과학관장, 신상철 서울랜드 대표이사(왼쪽부터)가 지난 25일 한국마사회 본관 대회의실에서 열린 협약식에 참석해 사진촬영을 하고 있다. 한국마사회 제공

지난 25일 본관 대회의실에서 열린 협약식에는 우희종 한국마사회장을 비롯해 신계용 과천시장, 신상철 서울랜드 대표이사, 한형주 국립과천과학관장, 강수정 국립현대미술관 과천관 운영부장 등이 참석해 협약서에 서명하고 상호 협력을 약속했다.



기관별 주요 상호 협력 내용으로는 ▲지역 경제 활성화 사업 홍보 및 운영 지원 ▲지역경제 ·문화·관광 관련 콘텐츠 공유 ▲고객행사 협력 및 공동 마케팅 ▲고객행사 협력 관련 온·오프라인 상호 홍보활동 등이다.



우 회장은 “이번 협약은 다섯 기관이 톱니바퀴처럼 맞물려 과천시 전체를 거대한 문화·관광 클러스터로 탈바꿈시키는 역사적인 첫걸음”이라며 “과천 지역 경제에 활력을 불어넣고 국민들에게 일상 속 문화·예술을 더욱 풍성하게 선물하는 아름다운 동행이 될 것”이라고 밝혔다.



협약에 따라 다음달 3일부터 12일까지 렛츠런파크 서울에서 ‘2026 렛츠런파크 서울 벚꽃축제’가 개최되며, 각 기관의 콘텐츠가 결합된 공동 프로그램이 운영될 예정이다. 특히 다음달 4일과 11일 오후 8시에는 경주로 상공을 수놓을 드론쇼가 관람객들을 사로잡을 전망이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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