마사회 “꿈 향해 말처럼 달리길” 초등 입학 임직원 자녀에 선물

한국마사회가 올해 초등학교에 입학한 임직원 자녀들에게 입학 축하 선물을 전달하며 가족친화경영을 실천했다.



26일 한국마사회에 따르면 이달 초등학교에 입학 대상 임직원 자녀 19명에게 우희종 회장의 축하 메시지 카드와 함께 선물 세트를 전달했다. 이번 사업은 새 출발의 설렘을 조직 전체가 함께 나누고, 임직원 자녀의 성장을 회사 차원에서 응원한다는 취지로 마련됐다.



선물 세트는 노트·연필·색연필·크레파스 등 학용품 종합세트와 한국마사회 공식 캐릭터인 ‘말마 프렌즈’ 굿즈로 구성됐다. 동봉된 우 회장의 축하 카드에는 “올해는 아주 특별한 말의 해”라며 “말처럼 씩씩하고 용감하게 꿈을 향해 달려가길 응원해요”라는 메시지를 담았다. 말(馬)을 테마로 아이들 눈높이에 맞춘 따뜻한 격려를 전한 것이다.



한국마사회는 임직원의 조화로운 일·가정 양립을 위해 다양한 가족친화 제도를 운영하고 있다. 개인 여건에 따라 근무시간을 탄력적으로 조정할 수 있는 ‘유연근무제’와 자녀 돌봄을 위한 ‘육아시간 제도’, 임직원 가족을 초청해 함께 즐기는 ‘가족초청행사’등을 통해 구성원이 가정과 직장에서 모두 충실할 수 있는 환경을 조성하고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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