BTS 소속사, 악성 게시물 작성자 법적 대응…“합의·선처 없다”

그룹 방탄소년단(BTS) 사진 = 빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS) 소속사 빅히트 뮤직이 멤버들을 향한 불법 행위에 강경 대응 방침을 밝혔다.

빅히트 뮤직은 26일 공식 SNS를 통해 2026년 1분기 기준 방탄소년단 권익 침해 관련 법적 대응 현황을 공지했다. 소속사는 국내 커뮤니티, 음원 사이트, 해외 SNS 채널에 악성 게시물을 올린 작성자에 대한 고소를 진행해왔다며 “과거 당사가 진행한 고소를 바탕으로 다수의 피의자들에 대하여 모욕 및 정보통신망법상 명예훼손 혐의가 인정되어, 각 벌금형이 선고됐다”고 밝혔다.

이어 “최근 ‘더쿠’를 비롯한 다수의 커뮤니티와 SNS에 동시다발적으로 아티스트에 대한 유사한 내용의 악성 게시물을 게재하고 부정 댓글을 양산하는 등의 패턴과 조직적인 움직임이 있음을 인지하고 있다”며 “어떠한 합의나 선처 없이 가능한 최대한의 적극적인 법적 조치를 진행하겠다”고 강조했다.

방탄소년단을 향한 스토킹 행위에 대해서도 강경 대응 방침을 밝혔다. 소속사는 “스토킹 행위를 지속한 행위자의 경우, 최근 스토킹처벌법 위반 및 주거침입 혐의로 구속 기소돼 현재 재판에 회부된 상태다. 당사는 해당 행위자가 엄벌에 처해질 수 있도록 필요한 모든 조치를 취하겠다”고 전했다.

아울러 빅히트 뮤직은 “방탄소년단의 IP(지식재산권) 침해 행위에 관하여도 적극적인 보호조치를 진행하고 있다”며 “아티스트의 IP를 활용한 불법품은 제작, 판매행위 자체로 아티스트의 권익을 침해할 뿐만 아니라, 팬 여러분에 대한 금전적 피해가 발생할 가능성이 높다. 가급적 불법품 구매를 지양하여 주시기를 당부드린다”고 덧붙였다.

한편 방탄소년단은 지난 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 발매하고, 이튿날 서울 광화문 광장에서 컴백 공연을 진행했다. 이들은 오는 27일 오후 12시 35분 미국 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)’에 출연할 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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