제2의 JO1 나오나…'프로듀스101 재팬' 시즌4 오늘 첫선

일본 아이돌 오디션 프로그램 '프로듀스 101 재팬'이 네 번째 시즌으로 돌아온다.

CJ ENM은 '프로듀스 101 재팬'의 네 번째 시즌 '프로듀스 101 재팬 신세계'를 26일 오후 9시 첫 방송한다고 밝혔다.

'프로듀스 101 재팬'은 엠넷 '프로듀스 101'의 일본판으로, 그룹 제이오원(JO1), 아이엔아이(INI), 미아이(ME:1) 등을 배출했다.

이번 시즌은 '새로운 세계의 문을 열고 나아가는 아이돌이 탄생한다'는 콘셉트 아래 한국과 일본에서 동시 데뷔할 보이그룹 멤버를 선발한다.

이날 공개되는 첫 회에서는 연습생들의 실력과 개성, 잠재력 등을 확인할 수 있는 레벨 테스트가 진행된다.

한국 아이돌 출신부터 '보이즈 플래닛' 출연 이력을 가진 참가자까지 다양한 출연진의 퍼포먼스가 펼쳐진다.

글로벌 보이그룹의 탄생을 이끌 프로듀서는 그룹 소녀시대 멤버 출신 배우 최수영과 일본 배우 겸 가수 딘 후지오카가 맡는다.

기존 일본 중심으로 운영되던 방송과 투표 구조도 전 세계로 확장됐다.

K팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스는 이번 시즌의 글로벌 공식 플랫폼으로, 일본을 제외한 전 세계 라이브 스트리밍을 지원하고 다국어 서비스를 제공한다.

<뉴시스>

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