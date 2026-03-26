청소년 디지털 성범죄 동기, “큰일이라 생각 못해” 88.2%…국회서 성평등 정책 전환 논의

26일 국회 의원회관에서는 ‘성평등정책 국회토론회-새로운 남성성 확산을 위한 제안’이 개최됐다.

디지털 성범죄 증가와 청소년 젠더 인식 갈등이 심화되는 가운데 소년과 남성을 성평등의 주체로 세우기 위한 정책 방향을 논의하는 논의의 장이 열렸다.

26일 국회 의원회관에서는 정춘생 의원실, 한국맨엔게이지네트워크(K-MEN), 한국청소년성문화센터협의회 공동주최로 ‘성평등정책 국회토론회-새로운 남성성 확산을 위한 제안’이 개최됐다. 상담현장과 연구, 교육 현장의 경험을 바탕으로 성평등 정책의 방향을 모색하는 자리로 마련됐다.

토론회를 공동주최한 정춘생 의원은 인사말을 통해 "유튜브와 게임 등을 통해 혐오와 차별이 청소년들의 일상에 깊숙이 자리잡고 있는 심각한 상황이다. 이러한 현상은 결국 성평등에도, 민주주의에도 부정적인 영향을 끼친다"고 지적하면서 "토론회를 통해 성평등정책과 학교 현장에서의 교육이 어떻게 변화돼야 하는지 대안을 마련하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

이명화 한국청소년성문화센터협의회 상임대표는 “디지털 성범죄는 개인의 일탈이 아니라 성평등 정책의 공백이 드러난 구조적 문제”라며 “이제는 소년과 남성을 변화의 주체로 포함하는 정책 전환과 함께, 성교육과 상담의 공공 인프라를 국가 책임으로 강화해야 한다”고 강조했다.

K-MEN 황금명륜 공동코디네이터는 "소년과 남성과 함께 만드는 성평등사회가 2026년 대한민국의 중요한 화두라는 것을 확인할 수 있는 자리라고 생각한다"면서 "오프라인, 온라인을 넘나드는 180여명의 참가자들이 그 증거"라고 말했다.

◆청소년 디지털 성범죄, ‘큰일이라 생각 못했다’가 88.2%

첫 발제에 나선 한정민 시립청소년성문화센터 상담사는 청소년 디지털 성범죄 가해 상담 사례를 통해 현장의 현실을 전했다. 발표에 따르면 디지털 성범죄 가해 청소년의 93.2%가 남학생이었으며 가해 동기로는“큰일이라 생각하지 못했다”(88.2%), “호기심”(76.5%), “충동”(58.8%) 등 순서로 나타났다.

한 상담사는 “가해 청소년은 특별한 범죄자가 아니라 또래 문화 속에 있는 ‘평범한 청소년’”이라며 “또래 압력, 인정 욕구, 외로움 등이 결합된 구조적 문제로 접근해야 한다”고 강조했다. 이어 “처벌 중심 대응만으로는 재발을 막기 어렵다”며 성평등 교육과 상담 기반 개입 정책의 필요성을 제기했다.

◆성평등 정책에서 남성은 ‘대상’에 머물러

남성과 함께하는 페미니즘 김태환 공동운영위원장은 성평등 정책에서 남성이 주로 관리 대상이나 갈등 요인으로만 다뤄져 온 한계를 지적했다.

국제 연구에 따르면 전통적 남성성 규범을 강하게 내면화한 남성은 그렇지 않은 남성보다 자해나 자살을 생각할 확률이 3배 높게 나타났다. 김 위원장은 “남성을 변화의 대상이 아닌 성평등을 함께 만들어갈 주체로 전환해야 한다”며 “남성과 소년을 정책 안으로 포함시키는 것이 핵심 과제”라고 강조했다.

◆온라인 알고리즘과 혐오 문화 속에서 고립되는 소년들

페미니즘교육연구소 연지원 지현 대표는 청년 남성의 극단화와 온라인 혐오 문화의 확산을 분석하며 정서적 고립과 왜곡된 정보 환경의 결합의 심각성을 언습했다.

지현 대표는 “가부장적 남성성 규범 속에서 인정 경로를 잃은 소년들이 온라인 알고리즘을 통해 혐오와 분노의 언어를 학습하고 있다”며 “성평등 교육은 남성을 성평등한 세상을 원하는 동료 시민으로 전제하고 초대하는 방식으로 전환되는 것이 필수적”이라고 말했다.

◆성교육, ‘하지 마’에서 ‘함께 살아가는 법’으로

김연웅 남다른성교육연구소 총괄사업국장은 현재 성교육이 규제 중심에 머물러 있다고 지적했다. 디지털 성범죄 피해가 증가하고, 특히 청소년 피해 비율이 높은 상황에서 단순한 정보 전달이나 처벌 중심 교육으로는 한계가 있다는 것이다.

김 국장은 “성교육은 범죄 예방을 넘어서 관계 맺기와 감정 표현, 갈등 해결, 미디어 이해 역량을 키우는 방향으로 전환되어야 한다”며 “청소년이 스스로 판단하고 관계를 만들어가는 힘을 기르는 교육이 필요하다”고 강조했다.

◆ 소년과 남성 포함 안 되는 성평등 정책

성평등 정책의 방향 전환 필요성에 대한 공감대도 형성됐다.

참석자들은 디지털 성범죄와 젠더 갈등 문제를 해결하기 위해서는 ▲성평등 기반 통합 성교육 강화 ▲남성 청소년 대상 교육 확대 ▲상담 기반 재발 방지 정책 ▲남성성 실태 조사 등이 필요하다는 데 의견을 모았다.

토론자로는 임종필 성평등가족부 성형평성기획과장, 김원정 한국여성정책연구원 양성평등연구본부장, 전미현 양성평등교육진흥원 전문역량개발본부장이 참여했다. 특히 소년과 남성을 성평등 정책의 ‘주체’로 포함하지 않는 접근은 한계가 분명하다는 점이 공통적으로 강조된 이 날의 토론회는 온라인을 포함한 160여명이 참석자들의 뜨거운 관심 속에 진행되었다.

◆“성평등은 함께 만드는 것”…공감과 문제의식 공유

이번 토론회에는 교육·상담·연구 현장의 전문가들이 참여해 디지털 성범죄와 젠더 갈등 문제에 대한 다양한 시각을 공유했다. 참석자들은 “성평등은 특정 집단의 과제가 아니라 모두가 함께 만들어가는 사회적 과제”라는 것에 공감하며 정책과 교육의 전환 필요성을 확인했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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