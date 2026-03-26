시프트업, 최대 실적에도 주가 부진…“신작·소통으로 반등 노린다”

김형태 시프트업 대표가 25일 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 시프트업 제공

시프트업 경영진이 향후 차기작 정보 공개를 확대하고 주주환원 정책을 강화해 시장 신뢰 회복에 나선다.

김형태 시프트업 대표는 26일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 제13기 정기 주주총회에서 “올해부터 차기작에 대한 구체적인 정보를 제공해 이용자와 투자자 모두 기대감을 형성할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

시프트업은 지난해 ‘승리의 여신: 니케’와 ‘스텔라 블레이드’의 흥행에 힘입어 매출 2942억원, 영업이익 1811억원을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했다. 이는 전년 대비 각각 31.3%, 18.6% 증가한 수치다.

하지만 주가 흐름은 실적과 괴리를 보이고 있다. 주총에 참석한 일부 주주들은 최근 증시 호조에도 불구하고 주가 반등이 더딘 점에 대해 아쉬움을 나타냈다.

안재우 최고재무책임자(CFO)는 “주가 하락 원인은 게임 섹터, 신작 기대감 소멸 때문”이라며 “추후 완성도 높은 개발 철학을 바탕으로 파이프라인 확대 전략을 시장에 전달하겠다. 소통이 부족한 기간에는 주주환원을 통해 주주와 소통해나가겠다”고 설명했다.

회사는 현재 ‘스텔라 블레이드2’와 ‘프로젝트 스피릿’ 등 차기작 개발을 진행 중이다. 그러나 신작 관련 정보 공개가 제한적이었던 점이 투자자 기대 형성에 영향을 미쳤다는 지적이 이어졌다. 주주들은 개발 진행 상황과 출시 일정 등에 대한 보다 적극적인 커뮤니케이션을 요구했다.

이에 대해 김 대표는 “퀄리티(품질)를 최우선으로 고려하고 일정을 정교하게 관리하다 보니 정보 공개가 늦어질 수 있다”면서도 “협력사 및 자체 개발 스튜디오와 협의해 주주들이 납득할 수 있는 수준으로 일정을 조율하고 글로벌 시장에서 기대감을 극대화할 수 있는 시점에 맞춰 공개하겠다”고 말했다.

박주민 최고제품책임자(CPO)는 인력 확충 계획도 밝혔다. 그는 “핵심 인재 중심의 개발 전략을 유지하면서도 향후 1~2년 내 인력을 400~450명 수준으로 점진 확대해 개발 역량을 강화하겠다”고 전했다.

한편 이날 주총에서는 민경립 최고전략책임자(CSO)와 안 CFO의 사내이사 선임, 밍 리우 텐센트 인터랙티브 엔터테인먼트 그룹(IEG) 최고경영자(CEO)의 기타비상무이사 선임 안건이 모두 원안대로 통과됐다.

김 대표는 “점차 어려워지는 산업환경 속에서도 많은 이용자가 즐거운 경험을 할 수 있는 훌륭한 게임을 더 자주 만드는 동시에, 경영 또한 효율적으로 이뤄지는 부분에 대해서도 올해부터 결과물을 보여드릴 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

이어 “이미 100억원 규모의 자사주 소각을 진행하고 있고 200억원 규모의 신규 자사주 매입 프로그램도 진행 중에 있다”며 “앞으로도 꾸준히 주주환원을 진행하도록 하겠다”고 덧붙였다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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