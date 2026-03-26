[시승기] 레인지로버, 압도적인 고급스러움…이렇게 편안할 수가

레인지로버 P530 외관. 한준호 기자

압도적이다. 하지만 차 안에서는 물론, 운전석에서조차 이토록 편안할 수가 없다. 재규어랜드로버의 플래그십 럭셔리 스포츠실용차(SUV) 레인지로버 P530다.

레인지로버를 처음 만나자마자 색상부터 마음에 들었다. 차문을 열고 운전석에 들어갈 때도 발 받침대가 있어 편하게 탈 수 있었다. 하지만 막상 시동을 걸고 골목길에서부터 출발할 때에는 솔직히 부담감이 생기지 않을 수 없었다. 압도적인 차체 크기와 높이도 상당했기 때문이다. 이렇게 큰 차였나 싶어 깜짝 놀랐다. 캐딜락의 에스컬레이드 시승 때 만큼이나 부담감 백배 상황이 연출됐다. 하지만 차 안에서는 정말 편했다. 차가 큰 만큼 부드러운 주행감이 도로 노면 상태와 상관없이 잘 유지됐고 차체가 높은 만큼 시야 확보도 시원스러웠다.

레인지로버 P530 뒷모습. 한준호 기자

레인지로버 P530 전면부. 한준호 기자

럭셔리 SUV 시장을 개척한 레인지로버는 50년이 넘는 시간 동안 고요한 편안함과 평온함, 그리고 모든 것을 정복하는 능력을 결합해 최고의 자리를 지켜온 게 사실이다. 이번 시승차는 5세대 레인지로버로 이전 세대에서부터 유지해 온 레인지로버의 고유한 요소들을 현대적으로 재해석하고 새로운 수준의 우아함, 기술적 정교함, 완벽한 연결성을 결합한 가장 매력적인 모델이라고 회사 측은 소개하고 있다.

용산에서 파주까지 왕복 20여㎞를 타봤다. 파주삼릉, 공릉저수지, 용미리 일대 등을 강변북로와 자유로 등 자동차전용도로를 이용해 다녀왔다. 과연 운전이 편안한 차였다. 레인지로버는 더욱 강력해진 전용 터보 V8 가솔린 엔진을 탑재했다. 또 스탠다드 및 롱 휠베이스 차체 디자인에 5인승 인테리어로 널찍하면서도 잘 짜인 차 내부 구성이 알차 보였다.

중간에 차를 촬영하기 위해 잠시 멈추고 자세히 외관을 살펴봤다. 레인지로버 외관은 모더니즘 디자인 철학을 한 단계 발전시켜 레인지로버의 트레이드마크인 프로파일을 현대적으로 재해석했다고 한다. 전체적으로 큰 차임에도 매끈하게 잘 빠졌다는 인상을 준다. 그 만큼 크다고 위압적인 게 아니라 자연스러운 마감으로 곡선을 많이 활용해 따스한 느낌을 선사하고 있다.

레인지로버 P530 앞좌석과 대시보드. 한준호 기자

레인지로버 P530 뒷좌석 전경. 한준호 기자

이제 차문을 열고 안을 본격적으로 들여다봤다. 평온한 안식처처럼 바로 뒷좌석에 앉아서 어딘가로 떠나고 싶다. 각자 개인 공간을 선사하는 듯한 좌석 배치와 팔걸이가 돋보인다. 우아한 느낌과 푹신한 착좌감에 스르륵 잠이 들 것만 같다.

운전석에서 바라본 대시보드는 널찍한데 13.1인치 커브드 플로팅 글래스 터치스크린에 모든 조절이 가능케 해놨다. 이런 디지털 디스플레이가 젊은 감각을 뽐낸다. 솔직히 단추가 달리고 돌리고 누르면 쑥 들어가는 아날로그 감성도 나쁘지 않을텐데 하는 아쉬움도 살짝 들었다. 그래도 터치스크린은 이미 스마트폰으로 적응이 된 상태라 의외로 편리하게 여러 조절 장치를 조정할 수 있었다.

어쨌든 차는 주행감이 제일 중요하다. 주요 제원은 4.4ℓ V8 가솔린 엔진을 탑재했으며 각 실린더에 하나씩 총 2개의 병렬 트윈 스크롤 터보를 배치해 터보 래그를 최소화하고 최적의 효율성을 갖췄다. 최고 출력 530㎰, 76.5㎏·m의 최대 토크를 자랑하며, 최고 속도는 시속 250㎞다. 자동차 전용도로에서 속도를 좀 내봤다. 시속 100㎞까지 도달하는 데 불과 몇 초밖에 걸리지 않은 듯하다. 제한 속도에 맞춰 달리면서 놀라운 가속 성능에 차가 큰 데도 제동력 역시 훌륭했다.

레인지로버 P530 전면부. 한준호 기자

V8 가솔린 엔진에 적용된 MHEV 시스템은 감속 시 손실될 수 있는 에너지를 48V 리튬 이온 배터리에 저장했다가 BiSG를 통해 스톱/스타트 시스템의 반응성과 정교한 작동을 보장해 준다. 차세대 스톱/스타트 기술로 차량을 제동할 때 시속 3㎞ 이하의 속도에서는 엔진을 멈춰주고 다시 액셀 페달을 밟아 가속하면 엔진을 신속하고 부드럽게 작동해준다. 돌아오는 길 정체 구간에서도 이 기능이 작동하면서 시동이 자연스레 꺼졌다가 켜지는데 놀랍도록 부드러웠다.

레인지로버 P530은 겉보기에는 부담스러웠지만 실제 주행부터 주차까지 경함하고 난 뒤에는 편하고 부담을 사라지게 만드는 부드러움이 강점이었다.

글∙사진=한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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