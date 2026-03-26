정장 입은 박성웅, 강제 귀농 스토리…‘심우면 연리리’ 드디어 베일 벗는다

박성웅의 강제 귀농 스토리 ‘심우면 연리리’가 베일을 벗는다.

오늘(26일) 밤 9시 50분 첫 방송되는 KBS 2TV 새 미니시리즈 ‘심우면 연리리’(연출 최연수 / 극본 송정림, 왕혜지 / 제작 심스토리)는 청정 살벌(?) 구역 ‘연리리’로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 좌충우돌 가족 리부팅 힐링 드라마다.

첫 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 K-가장 성태훈(박성웅 분)의 이질적인 모습이 담겼다. 그는 완벽한 정장 차림에 선글라스까지 착용한 채 농촌 한복판에 나타나 궁금증을 자극한다. 대기업 부장으로 승승장구하던 성태훈이 갑작스럽게 농촌 마을 ‘연리리’로 뚝 떨어진 이유는 무엇일지 좌천된 그의 심상치 않은 사연에 이목이 집중된다.

여기에 연리리의 이장 임주형(이서환 분)이 성태훈 앞에 등장하며 긴장감은 배가된다. 낯선 환경에서 도움을 기대하는 성태훈과 달리, 임주형은 그를 마을의 불청객으로 여기며 날 선 눈빛으로 경계하기 바쁘다. 두 사람의 미묘한 첫 만남이 흥미를 자아내는 가운데, 성태훈은 임주형에게 마을 내 집을 구하는 데 도움을 요청하지만, 예상과는 다른 상황이 펼쳐진다. 과연 그가 이장에게 먼저 손길을 내민 사연은 무엇일지, 이들의 만남이 어떤 변화를 불러올지 호기심이 쏠린다.

멘붕에 빠진 성태훈 가족의 모습도 포착됐다. 성태훈의 아내 조미려(이수경 분)는 남편의 돌발 행동에 당혹감을 감추지 못하고, 세 아들 성지천(이진우 분), 성지상(서윤혁 분), 성지구(양우혁 분) 역시 도시에서는 경험해보지 못한 충격적인 현실과 마주하곤 혼란에 휩싸인다.

우여곡절 끝에 연리리 마을에 도착한 성태훈 가족에게 어떤 일이 벌어진 것인지, 왜 농촌 마을에 모두가 모여 당황스러운 얼굴을 하고 있는지 파란만장한 일들이 펼쳐질 첫 방송이 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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