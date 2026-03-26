[BS현장] 2026 LCK, 감독·선수 각오 속 개막…우승 후보 ‘젠지’ 압도적

2026 LCK 개막 미디어데이에서 각 팀 감독, 대표 선수들이 사진촬영을 진행하고 있다. 신정원 기자

2026 LCK 개막을 앞두고 각 팀 감독과 대표 선수가 한자리에 모여 시즌 각오를 밝혔다. 최고의 성적을 거두겠다는 의지를 다지며 본격적인 경쟁을 예고했다.

26일 오후 2시 서울시 종로 LCK 아레나에서는 2026 LCK 개막 미디어데이가 열렸다.

이날 이정훈 LCK 사무총장은 인사말을 통해 글로벌 무대 확장과 팬 경험 확대를 중심으로 리그 운영 기조를 드러냈다.

이 사무총장은 “2026년 LCK컵 결승 이벤트로 홍콩에서 로드쇼를 개최했다”며 “2012년 LCK 출범 이후 처음 시도한 해외 로드쇼로, 팬 경험을 확장하고 리그 성장을 도모하기 위한 의미 있는 첫걸음이었다”고 밝혔다.

이어 “티켓이 2분 만에 매진됐고 현장은 홍콩 팬들로 가득 찼다”며 “이를 통해 LCK를 향한 글로벌 팬들의 뜨거운 관심과 사랑을 확인할 수 있었고, 리그의 가치를 다시 한번 체감하는 계기가 됐다”고 강조했다. 그러면서 “앞으로 더 많은 변화와 도전에 대한 책임감도 느끼게 됐다”고 덧붙였다.

LCK 대표팀의 국제 무대 활약에 대한 언급도 이어졌다. 이 사무총장은 “LCK컵 결승을 치른 젠지와 BNK 피어엑스가 곧바로 브라질로 이동해 퍼스트 스탠드 토너먼트에 참가했다”며 “빠듯한 일정 속에서도 최선을 다해준 선수들에게 깊은 감사를 전한다”고 말했다.

올해를 ‘로드쇼의 해’로 규정하며 향후 계획도 소개했다. 이 사무총장은 “홍콩 LCK컵 파이널을 시작으로 MSI 진출팀을 가리는 로드 투 MSI가 강원도 원주에서 열린다. 이어 2026 LCK 결승전은 KSPO돔에서 개최될 예정”이라며 “각 팀들이 국내외에서 팬들과의 접점을 넓히고 해외 진출도 활발히 이어가고 있다. 팀 로드쇼 역시 풍성하게 진행될 것”이라고 설명했다.

또 “오는 6월 말부터 7월 중순까지 LCK를 대표하는 두 팀이 참가하는 국제대회 MSI가 대전에서 열린다”며 “리그 차원에서 성공적인 대회 개최와 함께 LCK의 3연패 달성을 위해 최선을 다해 지원하겠다”고 강조했다.

이정훈 LCK 사무총장이 인사말을 하고 있다. 신정원 기자

LCK 정규 리그에 출전하는 팀 감독과 대표 선수들은 각오를 다졌다.

이날 현장에는 BNK 피어엑스 박준석 감독, 디아블 남대근, 한진 브리온 김상수 감독, 테디 박진성, 디플러스 기아 김대호 감독, 루시드 최용혁, DN수퍼스 주영달 감독, 두두 이동주, 젠지 유상욱 감독, 쵸비 정지훈, 한화생명e스포츠 윤성영 감독, 구마유시 이민형, KRX 조재읍 감독, 유칼 손우현, KT 롤스터 고동빈 감독, 퍼펙트 이승민, 농심 레드포스 최인규 감독, 스카웃 이예찬, T1 임재현 감독대행, 페이커 이상혁이 참석했다.

LCK 리그는 연간 통합 시즌으로 진행되면서 단일 챔피언이 탄생한다. 감독과 선수들은 “잘 준비해서 좋은 성적을 거두겠다”고 입을 모았다.

특히 퍼스트 스탠드에서 G2에 패배한 젠제와 BNK 피어엑스도 남다른 의지를 드러냈다. 유상욱 감독은 “인게임이나 벤픽적으로 유연하게 대처하지 못한 점이 아쉬웠다. 그 부분을 최대한 고쳐가면서 좋은 성적 낼 수 있도록 하겠다”고 말했다. 쵸비 정지훈 역시 “정해진 구도에서만 하려고 했던 것 같다. 그런 부분을 신경써서 연습하고 있다”고 얘기했다.

박준석 감독은 “퍼스트 스탠드 때 무리한 플레이로 지고, 이후 선수들의 멘탈이 흔들렸다. 복귀해서 3시간 피드백을 했고, 다음에 더 잘 할 부분을 이야기했다”고 돌아봤다. 디아블 남대근은 “미드와 정글의 호흡이 좀 안 맞았었다”고 짚었다.

지도부 구성에 변화를 겪은 T1 역시 남다른 포부를 전했다. 임재현 감독대행은 “어느정도 부담을 갖고 있는 상황이다. 팀 분위기 자체는 좋은데 경기력은 좀 더 끌어올릴 부분이 많다. 선수들이 스트레스 덜 받고 잘 연습해서 좋은 성적낼 수 있게 방향성을 잡고 있다”고 설명했다.

페이커는 “(김정균 감독님이) 휴식을 다 취한 뒤 나중에 복귀하실 수도 있고, 어떤 상황이 올지 모른다. 남은 선수, 코치님들과 최선을 다해 준비하겠다”며 “경쟁하는 것 자체가 재미있기도 하고, 다른 팀과 경쟁하면서 배우고 발전하는 것이 저에게 큰 의미가 있다. 그런 목표로 이번 시즌에 임하겠다”고 말했다.

LCK 우승 후보로는 감독 모두 ‘젠지’를 꼽았다. 김대호 감독은 “젠지가 다방면으로 잘하기도 하고, 안좋은 경우의 수도 겪어봤기 때문에 더 잘할 수 있지 않을까 생각한다”고, 고동빈 감독은 “선수들 실수가 가장 적은 팀이라고 생각한다”고 얘기했다.

반면 젠지의 유상욱 감독은 “T1의 경기력이 항상 잘 나온다”며 우승 후보로 T1을 꼽았다.

2026 LCK 정규 시즌은 내달 1일 한화생명e스포츠와 한진 브리온의 경기를 시작으로 개막한다. 정규 시즌은 매주 수요일부터 일요일까지 하루 두 경기씩 진행되며, 모든 경기는 치지직과 SOOP 등 온라인 플랫폼을 통해 생중계된다

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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