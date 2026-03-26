수장들이 꼽은 올해 히트상품은… 한화-KT는 ‘루키’ 오재원-이강민 꺼냈다

사진=한화 이글스 제공

사령탑의 선택을 받은 ‘비밀병기’들이 번호표를 뽑고 출격 대기 중이다. 올 시즌 프로야구의 새 얼굴로 떠오를 수 있을지 관심이 모인다.

프로야구 10개 구단 감독들은 26일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 2026 신한 SOL KBO 리그 미디어데이&팬페스트에 참석해 2026시즌 각오를 밝혔다.

무겁기만 한 출사표의 자리는 이제 옛말이다. 재치 있는 입담과 유쾌한 농담이 오가며 행사장은 한층 부드러운 분위기 속에서 진행됐다. 특히 각 구단 사령탑이 올 시즌 팀을 대표할 ‘히트 상품’을 소개하는 시간이 눈길을 끌었다.

감독들은 마치 상품을 홍보하듯 선수의 매력을 한마디로 어필하며 새 시즌 기대주를 소개했다. 이른바 ‘완판’을 노리는 세일즈 멘트 시간이었다. 신인을 앞세운 팀들도 있었다. 한화와 KT는 나란히 루키를 팀의 대표 상품으로 내세우며 기대감을 숨기지 않았다.

사진=한화 이글스 제공

김경문 한화 감독이 선택한 선수는 신인 외야수 오재원이었다. 2026 신인 드래프트 전체 3순위로 독수리 군단 유니폼을 입은 그는 유신고 시절부터 공수주를 겸비한 완성형 타자로 평가받았다.

시범경기에서도 꾸준히 주전 중견수로 출전하는 등 가능성을 보여줬다. 이 기간 최종 11경기서 타율 0.256(43타수 11안타) 2도루를 써냈다.

김 감독은 “우리의 히트 상품은 오재원이 될 듯싶다”며 “어린 선수인데도, 굉장히 담대하고 기본기가 탄탄하다. 올해 좋은 활약을 해줄 것이라 기대한다”고 엄지를 치켜세웠다.

사진=KT 위즈 제공

이강철 KT 감독은 주전 유격수로 낙점된 이강민을 기대주로 꼽았다. 지난해 신인 드래프트서 2라운드 16순위로 지명된 그는 수원 유신고 출신 로컬보이다. 시범경기에서는 선발 유격수로 꾸준히 출전하며 12경기 전 경기에 나서 타율 0.219(32타수 7안타)를 기록했다. 무엇보다 안정적인 유격수 수비가 강점으로, 어린 나이답지 않은 완성도를 보여줬다는 평가를 받는다.

이 감독은 “작년엔 안현민이 우리 팀 최고의 히트상품이었다”면서 “매년 한 명씩 좋은 선수가 나오는 것 같다. 신인 이강민이 잘해준다면 팀 전력은 물론 인기에도 큰 도움이 될 것 같다”고 기대를 나타냈다.

이 밖에도 롯데도 신인 투수를 주목했다. 김태형 감독은 우완 투수 박정민을 새 시즌 기대주로 꼽았다. 롯데 신인 중 유일하게 1차 스프링캠프에 참가한 선수다. 시범경기 6경기에서 무실점 투구를 이어가며 강한 인상을 남겼다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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