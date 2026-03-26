'관중 1200만 시대' KBO 올해도 흥행 대박 기대

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“프로야구 개막전 갈 거지?”

야구팬들의 마음이 일렁인다. 돌아온 야구의 계절, 시범경기로 예열은 마쳤다. 너나 할 것 없이 하루 앞으로 다가온 개막을 기다리고 있다. 야구는 이미 일상이 됐다. 골수팬부터 야린이(야구+어린이의 합성어로 초보 야구팬을 의미)까지 만났다 하면 온통 야구 얘기다. 단순한 취미를 넘어서 문화로 자리 잡은 KBO리그, 올해도 흥행 대박이 기대된다.

◆일상이 된 야구

야구장은 수천만의 발걸음이 모이는 거대한 축제가 됐다. KBO리그는 최근 두 시즌 연속 1000만 관중을 돌파하며 흥행 기록을 새로 썼다. 2024년 총 1088만7705명의 관중을 모아 국내 프로스포츠 사상 처음으로 1000만 관중 시대를 열어젖혔다. 훈풍은 계속됐다. 지난해 총 1231만2519명의 관중이 입장하며 1200만명까지 돌파했다.

야구 직관은 대중문화 중 하나로 자리 잡았다. 불과 10여 년 전엔 ‘아저씨’의 전유물이었으나, 이젠 남녀노소를 가리지 않는 화합의 장이 됐다. 티켓 예매 플랫폼 티켓링크에 따르면 지난해 온라인 예매자 남녀비율서 여성이 57.5%(8월 기준)를 기록했다. 10대 팬 역시 2023시즌 3% 이하였으나, 지난해 4.5%로 늘었다.

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흥행의 열기, 올해도 이어간다. 지난 12일부터 24일까지 시범경기가 진행됐다. 팬들은 평일 한낮에 바쁜 일정을 제쳐놓고 야구장으로 모였다. 또 한번 기록을 경신했다. 올해 시범경기 총 관중은 44만247명(60경기)으로 종전 역대 최다 기록인 지난해 32만1763명(42경기)을 훌쩍 넘어섰다. 일요일인 22일엔 총 8만3584명의 관중(5경기)이 입장하면서 시범경기 일일 최다 관중 신기록도 세웠다.

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◆예매 전쟁

야구 인기가 하늘을 찌르면서 티켓 구하기는 말 그대로 ‘하늘의 별 따기’가 됐다. 심지어 조직적인 암표상들까지 개입하면서 일반 팬의 티켓 구입은 더 어려워졌다. 예매 시간에 맞춰 빠르게 예매 버튼을 클릭해도 ‘이선좌(이미 선정된 좌석입니다)’를 보는 날이 더 많다. 결국 무한 대기에 들어간다. 수시로 예매 링크에 들어가 새로 고침을 한참 누르며 취소표가 뜨기만을 기다린다.

조금이나마 숨통이 트이는 변화가 감지된다. 바로 ‘취소표 대기 서비스’다. 티켓링크의 경우 원하는 좌석이 없거나 매진돼 예매가 불가능할 경우, 취소 좌석에 대기를 걸어 선점할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. 소정의 수수료를 지불해야 하나 무한 대기 지옥에서 빠져나올 수 있는 방법 중 하나다. 울며 겨자 먹기로 암표를 구매하지 않아도 된다.

이 서비스는 지난해 LG가 가장 먼저 프로야구계에 도입했다. 올해는 더 확대돼 티켓링크를 이용하는 LG, 한화, 삼성, KIA, KT의 팬들이 이용할 수 있다. 이런 변화의 물결이 이어지면 10개팀 팬들 모두 예매 전쟁에서 조금이나마 자유로워질 수 있을 것으로 보인다.

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한화 팬 최영욱(35) 씨는 “지난해 개막전 때 티켓을 예매하지 못했다. 새로고침을 무한 반복했지만 소용이 없었다. 결국 아침 일찍 경기장에 가서 한참 기다린 뒤에야 현장 취소표를 구했다”며 “올해 개막전 역시 처음엔 실패했으나, 취소표 대기 서비스로 예매에 성공했다. 경기 시간에 맞춰 천천히 가면 된다”고 미소 지었다.

한편 기승하는 암표 문제에 정치권도 나섰다. 지난 1월 ‘암표 거래 근절법’이 국회를 통과했다. 암표 판매 금액을 기준으로 최대 50배의 과징금을 부과하는 등 입장권 부정판매의 기준과 처벌을 강화하는 내용을 담고 있다. 법은 오는 8월부터 시행될 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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