‘건희 소스’ 창시자 ‘맛녀석’ 뜬다

그룹 원어스(ONEUS) 건희가 ‘맛잘알’ 매력을 뽐낸다.

소속사 비웨이브 엔터테인먼트에 따르면 건희는 오는 27일 오후 방송되는 코미디TV 예능 프로그램 ‘맛있는 녀석들’에 출연한다.

‘꼬치 피었습니다’ 특집으로 진행되는 이번 방송에서 건희는 다양한 꿀팁을 대방출하며 시청자들의 이목을 사로잡을 계획이다. 그는 큰 화제를 불러 모았던 ‘건희표 훠궈 소스’를 ‘맛있는 녀석들’ 멤버들에게 직접 전수하며 유쾌한 ‘먹케미스트리’를 보여줄 예정이다.

이뿐만 아니라 건희는 새로운 먹팁을 최초 공개하며 침샘 자극에 나선다. 감탄을 자아내는 남다른 요리 센스와 더불어 재치 넘치는 예능감까지 더해 이번 ‘맛있는 녀석들’의 재미를 극대화하며 시청자들에게 큰 웃음을 선사할 것으로 기대를 모은다.

건희가 속한 원어스는 지난 2월 비웨이브 엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 새로운 출발을 알렸다. 최근에는 데뷔 7주년 기념 팬콘을 열고 팬들과 적극적인 소통을 펼치며 본격적인 행보에 시동을 걸었다.

앞서 E채널 ‘세트포유’를 통해 맛있는 음식 조합을 찾는 실력을 인정받으며 좋은 반응을 얻었던 건희. 맛은 물론 센스 있는 입담으로도 주목받아 온 만큼, 그가 ‘맛있는 녀석들’에서는 어떤 활약을 펼칠지 궁금증이 쏠린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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