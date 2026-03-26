부상 참고 뛰는 '에이스' 변준형의 투혼

사진=KBL 제공

책임감으로 중무장한 에이스, 변준형(정관장)이 정규리그 막판 기어를 올린다.

부상투혼이다. 왼쪽 발등 부상 이후 지난 5일 복귀전을 치른 변준형은 최근 7경기 평균 14.4점을 기록하며 활약을 이어가고 있다. 회복이 더딘 부위인 만큼 아직 통증이 남아있지만, 망설임 없이 코트에 뛰어들어 몸을 날리는 투혼을 발휘하고 있다.

팀을 위한 선택이다. 정관장은 32승17패로 2위에 올라있다. 올 시즌 정규리그 5경기를 남겨두고 있는 가운데 선두 LG와의 승차 1.5경기 차다. 2위 자리를 노리는 SK와의 경쟁도 한 치 앞을 내다볼 수 없다. 팀에 작은 힘이나마 보탤 수 있다면 기꺼이 농구화 끈을 조여맨다.

지난 24일에도 DB전 출전을 자원했다. 치열한 우승 및 순위 경쟁 속에서 한 경기, 한 경기가 중요한 일전이다. 경기를 앞두고 유도훈 정관장 감독을 찾아 출전을 자원했다. 유 감독 역시 신인 가드 문유현이 부상으로 이탈한 만큼, 변준형의 역할이 꼭 필요했다.

에이스의 타이틀을 증명했다. 부상에도 시즌 첫 더블더블(19점 10리바운드)로 87-84 승리를 이끌었다. 적재적소에 뿌리는 어시스트 패스와 클러치 타임에 발휘한 해결사 모드가 빛났다. 변준형은 “감독님께서 경기 중에 계속 컨디션을 체크해주셨고, 수비 때는 (김)영현이 형과 교체해 조금이라도 쉴 수 있었다”면서도 “디딤발에 통증이 남아있어 점프가 높게 뛰어지지 않는 부분이 아쉽다”고 돌아봤다.

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동료와의 호흡에 우선 순위를 두고 있다. 특히 외국인 선수들의 장점을 위주로 경기를 풀어간다. 그는 “조니 오브라이언트는 1대1을 잘하는 선수라 2대2를 할 때 픽앤팝(스크린 후 외곽슛)을 할 수 있도록 주려고 하고 있다. 브라이스 워싱턴은 픽앤롤(스크린 후 골밑 침투)로 빠져서 길을 만들어준다”며 “더 잘할 수 있도록 가스라이팅도 하고 있다”고 웃었다.

정규리그 1~2위는 4강 PO에 선착하는 베네핏을 받는다. 정관장의 최고 시나리오는 우승이겠지만, 최소 2위 자리를 반드시 사수해야 한다. 변준형은 “사실 1위 자리는 시즌 시작부터 노리고 있었다”며 “4강에 가면 쉴 수 있다. 지금을 불태우겠다”고 주먹을 불끈 쥐었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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